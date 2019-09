Contradança - Festival de Dança e Movimento Contemporâneo entre a Covilhã e Gouveia

Lusa19 Set, 2019, 14:18 | Cultura

Organizada pela ASTA - Associação Teatral e Outras Artes, com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, este evento já vai na 10.ª edição e tem como principal objetivo "promover e desenvolver as várias formas de expressão artística contemporâneas", num espaço comum "onde a palavra-chave é o movimento e onde a dança, a performance e o teatro se combinam e conjugam".

Em nota de imprensa enviada à Lusa, os promotores destacam ainda o facto de o Contradança apresentar "espetáculos inovadores, libertadores e capazes de despertar o sentido estético das gentes do interior".

"Pretende-se desmistificar as artes contemporâneas numa aproximação ao público, fazendo-o sentir-se o elemento mais importante e estimulá-lo, porque não, para uma futura intervenção nos processos criativos", acrescenta a organização.

A aposta em artistas emergentes, nacionais e internacionais, bem como na democratização do acesso e na difusão das artes por um território mais alargado também são uma realidade.

Como já aconteceu noutras edições, este festival volta a ter apresentações em mais do que uma localidade, pelo que, além da Covilhã, cidade onde começou, também tem espetáculos agendados para o Teixoso (concelho da Covilhã) e para Gouveia (distrito da Guarda).

O festival arranca no dia 23 de setembro, às 15h30, no Agrupamento de Escolas do Teixoso, com a apresentação da peça de teatro "Quiero que estés a mi lado", pela Abrego Teatro.

No dia seguinte, à mesma hora e no mesmo local, é apresentado o espetáculo de marionetas "Aurora", pelo Teatro e Marionetas de Mandrágiora.

Na Covilhã, o programa estende-se entre setembro e outubro, tendo apresentações de setembro lugar às 21h30, no auditório das sessões solenes da Universidade da Beira Interior.

O espetáculo de cruzamentos "Cântico Negro", da ASTA/TeatrUBI sobe ao palco no dia 24 de setembro. No dia seguinte, 25 de setembro, é apresentada a peça de teatro "El Anão de Ricardo", por Paco Ventura. Para dia 26, está agendado o espetáculo de dança "Arquivo Negro", pelos brasileiros Pé no Mundo.

"Agora", da companhia BCN - Ballet Contemporâneo do Norte, é o espetáculo de dança que sobe ao palco no dia 27.

Segue-se, no dia 28, a peça de teatro "Testamento em Três Atos", da companhia Sillyseason.

Em outubro, o Contradança mantém-se na Covilhã, mas passa para o espaço o espaço New and Lab, com apresentação, às 21h30, dos espetáculos de dança "Je T`Aime" (dia 2), por João Costa Espinho, do "Partilhas" (dia 3), por Filipa Francisco, e "Perto...Tanto Quanto Possível" (dia 4), por Joana Castro.

Segue-se o teatro, no dia 5, com a peça "Wamba", da Este - Estação Teatral da Beira Interior.

Em Gouveia, os espetáculos decorrem no Teatro Cine, estando marcada para dia 10 de outubro, às 15h00, a apresentação de dança "Dos Suicidados", por Joana Von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristóvão.

"Noir", da Inestética Companhia Teatral, é o espetáculo de dança e teatro que está agendado para dia 11, às 21h30.

"Cântico Negro" da ASTA/TeatrUBI sobe ao palco dia 12, às 21h30. No mesmo dia, às 23h00, o concerto de Valerie Renay fecha o programa desta edição.