Convento dos Capuchos, em Sintra, já reabriu ao público

Em comunicado, a empresa pública que gere os monumentos e parques históricos de Sintra desde que foi declarada Património da Humanidade explica que a abertura à circulação da Estrada dos Capuchos e da estrada que liga o Pé da Serra ao cruzamento dos Capuchos permitiu a reabertura do monumento.

O Convento dos Capuchos, fundado em 1560 no coração da serra de Sintra, no distrito de Lisboa, foi encerrado a 19 de março, na sequência da passagem da depressão Martinho, que provocou danos consideráveis na zona, nomeadamente na envolvente do perímetro florestal.

As restantes vias "continuam fortemente condicionadas e interditadas, devido aos trabalhos que a Parques de Sintra e a Câmara Municipal de Sintra estão a levar a cabo", segundo o comunicado.

A Parques de Sintra-Monte da Lua relata que já procedeu à recolha e retirada de mais de três milhões de quilos de madeira nas áreas afetadas pela depressão Martinho, fenómeno climático com um impacto muito significativo e inédito na região.

A empresa tem em curso um "projeto de recuperação faseada das áreas florestais que sofreram estragos", prevendo que esse trabalho se prolongue durante os próximos dois anos, num investimento de cerca de três milhões de euros.

Paralelamente, a Parques de Sintra-Monte da Lua está a desenvolver "um plano que irá permitir mitigar os efeitos erosivos" provocados pela depressão Martinho e "a rearborização das áreas afetadas", priorizando a plantação de espécies autóctones.

Na noite de 19 para 20 de março, a passagem da depressão Martinho pela serra de Sintra provocou a queda de cerca de 100 mil árvores, afetando 280 hectares dos cerca de mil hectares sob gestão da empresa.

A 10 de abril, a autarquia informou que o acesso ao perímetro florestal da serra estaria encerrado "por tempo indeterminado" e "por motivos de segurança".