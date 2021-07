Covilhã recebe cinco obras de pintura da coleção do Novo Banco

As obras em causa são da autoria de Eduardo Malta, Maria Helena Vieira da Silva, Arpad Szenes, Júlio Resende e Malangatana, segundo divulgou o Novo Banco em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"As obras destes artistas, com percursos marcantes na história da pintura do século XX (...) abrangem um espaço temporal de meio século, entre 1950 e 2001, e são representativas da diversidade das pesquisas plásticas em torno da figuração-abstração, nomeadamente desenvolvidas por Vieira da Silva e Arpad Szenes", aponta a informação.

O conjunto tem ainda a particularidade de contar com uma obra de Eduardo Malta, artista nascido na Covilhã em 1900, consagrado retratista, do qual se expõe uma pequena pintura praticamente desconhecida.

A obra de Maria Helena Vieira da Silva é um óleo sobre tela com o nome "Composition", enquanto a de Arpad Szenes, sem título, se trata de um guache sobre papel. De Júlio Resende, é apresentado o acrílico sobre tela "Pássaros".

Sem título, a pintura de Malangatana é igualmente um acrílico sobre tela que transporta "para um contexto diferente, marcado pelo encontro de duas culturas - europeia e africana -, e pela sua vivência, identidade e formação artística, indissociáveis do colonialismo", aponta a nota.

A informação explica que o protocolo visa a cedência para "exposição permanente" destas obras e que se insere no projeto de descentralização da arte desenvolvido pelo projeto Novo Banco Cultura.

As cinco obras vão ficar expostas no renovado Museu da Covilhã, que foi alvo de uma requalificação e que abrirá portas ao público em breve.

Citado numa nota municipal, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, salienta a importância deste protocolo por "permitir enriquecer ainda mais o espólio expositivo do novo museu da cidade".

As obras da coleção de pintura do Novo Banco estão já em 36 museus de todas as regiões do país, incluído Açores e Madeira, num total de 93 obras expostas.