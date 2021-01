David Carreira convidou vários artistas para um espetáculo de homenagem e de apoio ao setor

David Carreira volta aos palcos no próximo fim-de-semana e não vai estar sozinho. O cantor convidou vários artistas para um concerto solidário para apoiar a União Audiovisual. A transmissão do evento será online no dia 6 de fevereiro através do canal de Youtube do cantor.