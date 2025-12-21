Cultura
"De Bicicleta". Um filme sobre luto e dor de perder um filho
"De bicicleta" é um "road movie" em duas rodas, do Atlântico, ao Mar Negro. Para atenuar a dor pela perda do filho, o realizador Mathias Mlekuz decide refazer a viagem que Youri fez antes de se suicidar propôs ao amigo de longa data, o ator Philippe Rebbot, que o acompanhasse nesta epopeia.
O filme "De Bicicleta" conquistou o prémio do público na Festa do Cinema Francês. São dois amigos juntos numa viagem épica de humor e de sentimentos.O realizador Mathias Mlekuz e ator Philippe Rebbot partilharam, com a jornalista Margarida Vaz, da Antena 1, os momentos de dor e de alegrias, que viveram nesta viagem de bicicleta. Foi a forma que encontraram para fazer o luto.