Faltam pouco mais de dois meses, para se assinalarem os 50 anos do 25 de Abril. Hoje, recordamos o livro "Portugal e o Futuro", do general António de Spínola. Uma obra que foi lançada faz hoje, precisamente, meio século.

O livro propunha uma solução política para a guerra em África, ao contrário do que defendia o regime de Marcelo Caetano.



Portugal e o livro da ruptura, é o novo episódio do podcast e programa da Antena 1 "De Cravo ao Peito" da autoria de Mário Galego.



O novo episódio está disponível no RTP Play e nas plataformas de podcast.