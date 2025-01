A partir de agora, os jovens até aos 25 anos têm 50 por cento de desconto nos teatros nacionais do país. A medida poderá abranger alguns espetáculos em itinerância dos teatros D. Maria II e S. Carlos, atualmente encerrados para obras.

Também o Teatro São João no Porto vai fechar portas durante este ano para trabalhos de requalificação. A Companhia Nacional de Bailado/Teatro Camões está também incluída na iniciativa.



A medida do Governo pretende estimular e facilitar o acesso às programações e aos bens culturais do Estado.