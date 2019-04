Dez artistas fazem a primeira edição de "Interferências" da Companhia Olga Roriz

Lusa08 Abr, 2019, 21:54 | Cultura

Trata-se da primeira edição da iniciativa intitulada "Interferências", a decorrer nos próximos dias 25 e 26, o novo projeto de apoio à criação artística da Companhia Olga Roriz que, segundo esta, tem por objetivo ser um espaço de encontro entre artistas, programadores, profissionais da dança e público.

Os projetos selecionados para quela iniciativa da companhia dirigida pela bailarina e coreórafa Olga Roriz foram "Musculus" (Beatriz Dias), "Criarei apenas o que não consigo imaginar" (Carlos Oliveira), "Em linha -- uma peça para matadouros" (Colectivo Câmara), "Salão para o Século XXI" (Isabel Rodrigues da Costa), "Nothing is Sacred" (José Miguel Vitorino), "Flecha colônia in sight specific" (Luara Learth), "Sugar Coating" (Mafalda Jacinto), "Travessia_Tragectória 2" (Marta Jardim), "Home" (Patrícia Keleher) e "Capricho #12 Jogo de Espelhos" (Sílvia Pinto Coelho).

Destinada a programadores, mas também ao público em geral, "Interferências" decorre entre as 16:00 e as 00:00 de cada um dos dias, e nasceu de "uma intensa vontade de acolher, apoiar e mostrar artistas" que procurem uma "relação de inscrição com os jardins e estúdios do palácio Pancas Palha".

Partindo de uma premissa comum, a interferência artística num palácio que se situa entre a memória do real e a memória do invisível, foram escolhidos dez projetos que, no seu discurso, procuram interferir e dialogar com a paisagem que os envolve, acrescenta a companhia.

Nos dois dias de "Interferências", o palácio abre portas e janelas "a diálogos e pensamentos" que possam criar "as suas raízes nos imaginários singulares de um conjunto de artistas e espectadores".

"Interferimos, provocando a liberdade dos encontros, pautados pela afinidade e desejo de construirmos juntos um novo lugar", conclui a companhia com sede aquele palácio, na rua de Santa Apolónia, em Lisboa.