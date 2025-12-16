Confirmado Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 em 2027 e 2028

(em atualização)



O Grande Prémio de Portugal volta a integrar o Mundial de Fórmula 1 por dois anos consecutivos, em 2027 e 2028, no Autódromo Internacional do Algarve. O anúncio partiu esta terça-feira do o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. A Fórmula 1 retornara a Portugal em 2020, ao cabo de 24 anos de ausência do país do Mundial da elite do automobilismo, na esteira de uma reestruturação de calendários ditada pela pandemia da covid-19.



As provas de 2027 e 2028 serão as 19ª e 20ª edições do Grande Prémio de Portugal, após as primeiras corridas, em 1958 e 1960, no circuito da Boavista, no Porto, a prova de 1959 em Monsanto,Lisboa, e de 1984 a 1996 no Autódromo do Estoril, em Cascais.