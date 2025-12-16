Turismo congratula-se com regresso da Fórmula 1 ao Algarve

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, anunciou hoje que o Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, por dois anos seguidos, em 2027 e 2028, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Em comunicado, o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve referem que "esta decisão, aguardada com expectativa, concretiza o esforço conjunto de uma `task force` nacional que, ao longo dos últimos meses, integrou o Governo de Portugal, o promotor Parkalgar, o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve".

Para as duas entidades, a confirmação de Portugal no calendário mundial de Fórmula 1 traduz um renovado voto de confiança internacional na capacidade organizativa do país e excelência do AIA.

Durante o contexto pandémico, em 2020 e 2021, AIA desempenhou um papel determinante ao garantir a continuidade do campeonato, constituindo um verdadeiro caso de sucesso para Portugal.

Neste período, registou-se um elevado retorno económico e promocional associado ao evento, estimando-se que o impacto tenha atingido cerca de 100 milhões de euros por cada Grande Prémio e um reforço do destino enquanto palco global com 827 milhões de fãs em todo o mundo e 70 milhões de espetadores por corrida.

Desta forma, a confirmação das edições de 2027 e 2028 leva o Turismo de Portugal e Turismo do Algarve a anteciparem um impacto económico e retorno mediático superiores aos de 2020 e 2021.

"O regresso da Fórmula 1 a Portugal em 2027 e 2028 confirma o reconhecimento crescente do país como destino de referência para eventos de nível mundial e está plenamente alinhado com a estratégia do Governo para o setor do turismo e para a economia nacional", afirma no comunicado o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

Já o Presidente do Turismo de Portugal destaca no mesmo comunicado que "a Fórmula 1 volta a colocar Portugal no centro das atenções globais, reforçando a imagem do país como um destino vibrante, moderno e capaz de acolher eventos de escala mundial".

"O regresso da Fórmula 1 a Portimão é uma excelente notícia para o Algarve e para Portugal. Confirma a visão estratégica que temos defendido para o Autódromo Internacional do Algarve e para o reforço da projeção internacional do destino", rematou o Presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, citado no mesmo comunicado.