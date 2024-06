DGArtes. 161 projetos apoiados em Criação e Edição com cerca de 4ME

De acordo com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), em comunicado, a decisão final do concurso, cujas candidaturas aconteceram entre 30 de outubro e 13 de dezembro do ano passado, foi hoje comunicada aos candidatos apoiados.

A Lusa consultou a decisão final, homologada hoje pela ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, e contabilizou 176 projetos que atingiram pelo menos 60% da pontuação final, valor a partir do qual pode ser atribuído apoio às candidaturas.

Há várias candidaturas que conseguiram uma pontuação acima dos 75%, mas que não irão ser apoiadas.

As estruturas representativas das artes têm alertado diversas vezes para o subfinanciamento dos concursos da DGArtes no programa de apoio a projetos.

A dotação do Programa de Apoio a Projetos a concretizar no ano passado, e que teve os concursos anunciados em dezembro de 2022, foi de 9,25 milhões de euros para as diferentes áreas, nomeadamente Artes Visuais, Criação - abrangendo artes performativas, cruzamento disciplinar e artes de rua -, Programação, Internacionalização e Procedimento Simplificado.

O reforço financeiro para o Programa de Apoios a Projetos de 2023 foi anunciado depois de serem conhecidos os resultados dos concursos de 2022, nos quais centenas de candidaturas ficaram de fora por falta de verbas disponíveis, embora tenham sido consideradas elegíveis pelos júris.

Segundo a DGArtes, os 161 projetos apoiados com 4,015 milhões de euros no Concurso de Apoio a Projetos em Criação e Edição, "serão realizados por todo o território".

Do total de projetos apoiados, 65 são da Área Metropolitana de Lisboa, 47 do Norte, 27 do Centro, 12 do Alentejo, seis do Algarve, dois na Região Autónoma da Madeira e outros dois da Região Autónoma dos Açores.

Quase metade dos projetos apoiados (79) é da área do Teatro. Seguem-se os projetos de Cruzamento Disciplinar (55), de Dança (19), de Artes de Rua (quatro) e de Circo (quatro).

O Programa de Apoio a Projetos da DGArtes, a concretizar este ano e que inclui seis concursos, dispõe de 13,35 milhões de euros.

Além dos resultados do concurso de Criação e Edição, já foram anunciados também os de Artes Visuais, Programação e Procedimento Simplificado, ficando ainda a faltar os resultados de Internacionalização e de Música e Ópera.