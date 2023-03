Dia Mundial do Teatro marcado por diversas facetas

A companhia Seiva Trupe, com sede no Porto, convida o público a juntar-se ao coletivo para o primeiro aniversário de apresentação pública da Sala Estúdio Perpétuo, numa sessão dedicada a António Reis, cofundador da companhia e do Festival Internacional de Expressão Ibérica (FITEI), que morreu em abril de 2022, aos 77 anos.Em Alverca, a companhia Cegada, estreia a peça "Num país onde não querem defender os meus direitos eu não quero viver", de Jorge Silva Melo, a partir de "Michael Kohlhaas", de Heinrich von Kleist. Fundador dos Artistas Unidos, Jorge Silva Melo morreu em março do ano passado, aos 73 anos.No Dia Mundial do Teatro, entre outras ações, tem também estreia a peça "A noite dos assassinos", de José Triana, pelo Teatro Experimental de Cascais que, em 1973, foi proibido de a pôr em cena pela ditadura.