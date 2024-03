O convite é feito pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Quem quiser aderir a esta iniciativa lançada hoje, basta fazer publicações nas redes sociais, na internet, com a palavra-chave ou hashtag #DizAbril.



Os portugueses são convidados a dar largas à imaginação, durante os próximos meses, podem partilhar textos, música ou imagens nas redes sociais, com a referência a esta campanha, intitulada #DizAbril.