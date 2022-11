Do Egito a Portugal. O "regresso" de Tutankhamon cem anos depois

O túmulo, há mais de três mil anos no vale dos Reis na margem ocidental do Nilo, foi encontrado praticamente intacto, recheado de artefactos preciosos, como tecidos, peças de ouro e escrituras sagradas.





Susana Mota e José das Candeias Sales, egiptólogos







A Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, inaugurou no início de novembro a exposição "".A exposição dá a conhecer o projeto de investigação desenvolvido, desde 2016, pelos egiptólogos José das Candeias Sales e Susana Mota sobre a forma como a imprensa portuguesa noticiou a descoberta arqueológica e os impactos daí decorrentes na produção cultural nacional.A descoberta do túmulo foi amplamente documentada, recebendo uma forte cobertura da imprensa mundial.José das Candeias Sales e Susana Mota recolheram todas as notícias publicadas nos jornais portugueses sobre a descoberta do túmulo do faraó entre 1922, o ano da descoberta do túmulo e 1939, o ano da morte de Howard Carter.Sendo que os egiptólogos trabalham há tantos anos a cultura egípcia, não queriam deixar passar em branco o centenário de uma descoberta que tanto a marcou. Em 2019, tiveram a ideia de transformar o projeto de investigação numa exposição. José das Candeias Sales e Susana Mota contactaram a Biblioteca Nacional por acreditarem que ali seria o sítio por excelência, uma vez que é na Biblioteca que estão arquivados os elementos que permitiram a investigação. Toda a direção e técnicos da Biblioteca Nacional acolheram com entusiasmo a ideia dos egiptólogos e juntaram esforços para a realizar., acompanha cronologicamente a narrativa da descoberta, das escavações e dos conflitos com as autoridades egípcias, de forma a expor o impacto que estas questões tiveram há 100 anos no dia-a-dia dos portugueses.Durante todas as quintas-feiras de janeiro, José das Candeias Sales e Susana Mota vão conduzir um curso livre -- onde vão aprofundar de forma científica todas as temáticas associadas ao projeto, ao Tutankhamon e à exposição. Os egiptólogos desejam contribuir desta forma para "ajudar à preparação e à formação daqueles que [como eles] gostam muito da história do Antigo Egito".