Doze fotógrafos vão oferecer retratos nas ruas de Leiria no projeto "Tipo Passe"

Depois de uma primeira edição em 2021, a associação Café Central regressa com o projeto para "celebrar a comunidade, porque se acredita que as cidades são as pessoas que as habitam", afirmou à agência Lusa um dos organizadores, Ricardo Graça.

"`Tipo Passe` é uma homenagem à cidade, primeiro, e aos fotógrafos e à arte do retrato", sublinhou o também repórter fotográfico.

Na quarta-feira, entre as 11:00 e as 13:00, uma dúzia de fotógrafos ligados a Leiria vão estar em mini estúdios para retratarem gratuitamente quem quiser, em modo "à la minute":

"As fotografias são a preto e branco, há um pano preto, vai haver um banco - mas se se quiser também pode fazer na vertical - e vão estar 12 fotógrafos com diferentes estilos de fotografia", antecipou Ricardo Graça.

Depois, "vai haver a interação clássica entre fotógrafo e fotografado", que "é uma aventura", porque "o retrato é sempre uma dança a dois, entre o fotografado e o fotógrafo. Esperamos que fiquem bem e que a malta se divirta".

"Entre os fotógrafos convidados, há [vencedores de] prémios World Press [Photo], prémios Gazeta [de Fotografia], temos fotógrafas que são estrelas rock, temos malta da moda, temos malta mais do conceptual", descreveu o organizador.

Participam nesta edição de "Tipo Passe" os fotógrafos Ana Veloso, Carla de Sousa, Carolina Miguel, Enric Vives-Rubio, Joaquim Dâmaso, Kid Richards, Maria Kowalski, Né Themudo, Nuno André Ferreira, Rita Carmo, Ricardo Graça e Sal Nunkachov.

Na estreia, em 2021, foram retratadas 300 pessoas e entregues 600 fotografias, que estão disponíveis `online`, em www.tipopasse.pt.

"Vínhamos em modo `sair da pandemia` e foi um sucesso. Este ano crescemos de oito para 12 fotógrafos e esperamos que seja melhor - e entregar mil fotografias e fotografar 500 pessoas. Num tempo em que se produzem milhões de fotografias diariamente, muita `selfie`, muita fotografia sem grande qualidade, vamos celebrar a fotografia e vamos tentar dar-lhe a dignidade que ela merece".

A partir de Leiria, a associação Café Central ambiciona levar o projeto "Tipo Passe" a outras cidades.

"É um projeto que funciona em qualquer cidade, onde chamaríamos fotógrafos dessa região, e celebrávamos essa cidade. É retrato, isto dá para fazer em todo o lado e acreditamos que vai acontecer".