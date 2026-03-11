Durante três dias Paris é a capital do cinema português

"Entroncamento", de Pedro Cabeleira e "18 Buracos para o Paraíso", de João Nuno Pinto, são filmes em antestreia. "A Vida Luminosa", de João Rosas é o filme de abertura, "Prazer, Camaradas!", de José Filipe Costa, é o filme de encerramento. A segunda edição tem como madrinha a atriz Beatriz Batardo.A mostra de cinema, que se realiza no "Le Club de l'Étoile", inclui masterclasses e encontro de realizadores e atores portugueses com o público francês, no final das sessões.A vontade de aproximar o cinema português dos franceses motivou os irmãos Wilson Landeiro e Fernando Landeiro-Marques a lançarem-se na criação de um festival que mostrasse em Paris o melhor da sétima arte que se faz em Portugal. A primeira edição do Festival de Cinema Olá Paris aconteceu em 2024, o ano de 2026 trouxe a segunda edição e para Fernando Landeiro-Marques, em entrevista à Antena 1, disse que o festival está para ficar.