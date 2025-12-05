É falso que vídeo de Ventura mostre muçulmanos a invadir cerimónias cristãs de Natal em Milão

+++ Alegação: "um grupo de muçulmanos invadiu as cerimónias cristãs de Natal em Milão" +++

O presidente do Chega denunciou hoje que "em Milão, um grupo de muçulmanos invadiu as cerimónias cristãs de Natal para fazer isto que podem ver" num vídeo que partilhou em várias redes sociais, onde já ultrapassa as 600 mil visualizações: https://archive.ph/36gSh, https://archive.ph/qmmDK e https://archive.ph/qmmDK.

As imagens mostram uma multidão na `Piazza del Duomo`, frente à Catedral de Milão, incluindo um grupo de jovens empoleirados na estátua do Rei Vítor Emanuel II, onde surgem a exibir bandeiras de Marrocos, Egipto, Turquia e Palestina ao som de uma música egípcia.

Num dos lados da praça é visível a tradicional árvore de Natal, mas em momento algum é mostrada a invasão de qualquer cerimónia cristã de Natal. No entanto, na mesma mensagem, André Ventura alerta que "se não pararmos a islamização da Europa, em breve estaremos todos assim!".

+++ Factos: são imagens de última passagem de ano +++

Uma simples pesquisa reversa pelo primeiro fotograma do vídeo revela que o vídeo e a denúncia circulam há pelo menos 10 dias, sobretudo em contas que costumam partilhar desinformação: https://archive.ph/YTDaH e https://archive.ph/F00DG (exemplos).

Mas também revela mensagens mais antigas, nomeadamente do início de janeiro deste ano, igualmente com acusações xenófobas contra migrantes norte-africanos e árabes: https://archive.ph/gsC5L e https://archive.ph/FgI9u.

Pesquisas adicionais apontam que o vídeo ilustra os festejos da última passagem de ano naquele local, dado que existem outros vídeos com elementos comuns, como este publicado a 1 de janeiro no Instagram: https://archive.ph/8ndsn.

A consulta dos media italianos não detecta qualquer "invasão de cerimónias cristãs de Natal", mas confirma que se trataram de festejos de Ano Novo durante os quais houve alguns excessos, incluindo agressões entre grupos e danos a património, tendo a polícia detido alguns migrantes em situação irregular: https://archive.ph/fUiRK e https://archive.ph/Q2nNC (exemplos).

Os media locais também permitem perceber que este ano a iluminação da árvore de Natal só será inaugurada no sábado, 06 de dezembro, pelo que o vídeo não podia ser desta quadra: https://archive.ph/RFxVM e https://archive.ph/XM2cj.

É também esta a conclusão de outros projetos de verificação de factos internacionais que verificaram este e outros vídeos que estão a ser utilizados em campanhas de desinformação islamofóbica: https://archive.ph/UkyCM e https://archive.ph/NNCXm.

Por cá, o jornal Público também já desmentiu publicações semelhantes por parte de outros elementos do Chega, nomeadamente uma publicação da deputada Rita Matias sobre alegados protestos de muçulmanos em mercados de Natal na Alemanha: https://archive.ph/xwua9.

A Lusa Verifica questionou André Ventura e mais tarde informou o Chega de se tratam de imagens de arquivo sem qualquer relação com as celebrações de Natal deste ano, mas não obteve resposta e o vídeo enganador continua a somar milhares de visualizações e partilhas nas redes sociais do presidente do Chega.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

É falso que o vídeo partilhado por André Ventura em várias redes sociais mostre "um grupo de muçulmanos [que] invadiu as cerimónias cristãs de Natal em Milão". A iluminação da árvore de Natal instalada naquele local só será ligada a 06 de dezembro e aquelas imagens são de festejos na última passagem de ano, onde os incidentes registados não tiveram o cariz apontado pelo presidente do Chega.