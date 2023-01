Élida Almeida canta as aventuras de oito anos de trabalho em novo álbum

Élida Almeida nasceu no interior da ilha de Santiago e em menos de uma década visitou 50 países, divulgou o trabalho pelos quatro continentes e ganhou muitos prémios.



Essa transformação de vida é cantada neste trabalho e num dos temas, "Dondona", homenageia as avós, suas cuidadoras. Com o selo da Lusáfrica.