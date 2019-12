Emmanuel Demarcy-Mota e João Pinharanda na presidência da Cruzada França-Portugal

De acordo com um comunicado conjunto dos ministérios dos Negócios Estrangeiros (MNE) e da Cultura, as nomeações incluem ainda Victoire Bidegain Di Rosa, para a parte francesa desta iniciativa anunciada em julho de 2018, pelo Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro António Costa.

A Temporada Cruzada França-Portugal, que terá lugar em simultâneo nos dois países de julho de 2021 a fevereiro de 2022, contará com uma programação comum pluridisciplinar, nos territórios dos dois países, nas áreas da cultura, da educação, da economia, do desporto e do turismo.

O objetivo do projeto, segundo a nota conjunta do MNE e da Cultura, é tornar-se um "motor da aproximação" entre os dois países, e "contribuir para a consolidação da parceria estratégica" entre ambos.

As nomeações para liderar este projeto foram anunciadas por Jean-Yves Le Drian, ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da República Francesa, Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Franck Riester, ministro da Cultura da França, e Graça Fonseca, ministra da Cultura de Portugal.

"Num momento em que Portugal e França estão prestes a exercer, em 2021 e 2022, respetivamente, a presidência do Conselho da União Europeia, a Temporada Cruzada será posta ao serviço da construção da Europa e da cultura", sublinha o comunicado.

O primeiro comité misto de organização da Temporada Cruzada reunir-se-á em Paris a 18 e 19 dezembro de 2019, indica.

Nascido em 1971, Emmanuel Demarcy-Mota, filho da artista Teresa Mota, tem desenvolvido atividade na área de criação teatral, como ator, encenador e dramaturgo.

Em 2007, foi o convidado do programa "Teatro, cidade aberta", no Teatro Nacional S. João, no Porto, e criou no mesmo ano um grupo de teatro bilingue franco-português.

Emmanuel Demarcy-Mota foi nomeado em 2001 diretor Centro Dramático Nacional de Reims, onde apresentou mais de 20 encenações e desenvolveu um apoio inabalável à jovem criação pluridisciplinar.

Assumiu a liderança do Théâtre de la Ville, em Paris, em 2008, e criou o festival Chantiers d`Europe (um festival de teatro, dança e música, mas sobretudo um espaço de reflexão), e é diretor-geral do Festival d`Automne em Paris, desde 2012, onde criou um projeto de desenvolvimento territorial do evento em toda a Île de France (região de Paris).

João Pinharanda, comissário para a parte portuguesa, diretor do Centro Cultural português Camões em Paris, é historiador com mestrado em História de Arte, foi crítico de arte no semanário cultural Jornal de Letras (1984-1989) e no jornal Público (1990-2000).

Assegurou o comissariado de mais de uma centena de exposições em Portugal, Espanha, México, Brasil, França e Rússia.

Foi responsável pela programação do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (2007-2010) e, entre 2010 e 2015, da Fundação EDP onde organizou exposições e atividades artísticas, criou e organizou o Grande Prémio EDP e o Prémio EDP Novos Artistas e constituiu a coleção de Arte da Fundação.

Em 1998, foi nomeado comissário de Portugal, país convidado da ARCO Madrid e, em 2017, comissário da representação portuguesa da Bienal de Veneza, para onde convidou o artista José Pedro Croft. Em 2018 presidiu o Cluster EUNIC de Paris.

Lecionou no Departamento de Arquitetura, na Universidade Autónoma de Lisboa e no Mestrado de Gestão de Mercados de Arte (ISCTE, Lisboa), e foi presidente da Secção Portuguesa da Associação International dos Críticos de Arte (AICA).

Atualmente também exerce as funções de Conselheiro Cultural junto da Embaixada de Portugal em França, a par da direção do Centro Cultural Camões, em Paris.

Victoire Bidegain Di Rosa, comissária geral para a parte francesa, é diplomada em História, titular de um mestrado em História Contemporânea, pela Universidade Nanterre-Paris X, produtora, comissária de exposições e conselheira artística desde 2014.

Ao longo da carreira, trabalhou em embaixadas de França. Foi assessora e chefe de gabinete no México (1998-2002), adida de cooperação e de ação cultural em Miami, nos Estados Unidos (2002-2006), e em Sevilha, Espanha (2009-2013), antes de ser conselheira cultural adjunta, em Portugal, na Embaixada de França em Lisboa (2013-2014).

Victoire Bidegain Di Rosa foi ainda conselheira técnica, responsável pelas relações culturais internacionais, do audiovisual no estrangeiro e do arquivo, no gabinete do ministro francês dos Negócios Estrangeiros e Europeus (2007-2009).