Empresário Mário Ferreira inicia viagem espacial

A cápsula autónoma e reutilizável New Shepard da empresa norte-americana Blue Origin, onde seguem mais cinco tripulantes, descolará do deserto do Texas, nos Estados Unidos, tendo a "janela" de lançamento início previsto para as 14h30 (hora em Lisboa).Trata-se do sexto voo suborbital com tripulantes da Blue Origin, empresa aeroespacial dirigida pelo magnata Jeff Bezos.Se tudo correr bem, e à semelhança de outros voos, os seis tripulantes vão transpor a barreira que separa o limite da atmosfera terrestre e o espaço e sentir a microgravidade, numa curta viagem de pouco mais de 10 minutos entre a descolagem (impulsionada por um propulsor) e a aterragem (suavizada por um paraquedas). Nenhum dos tripulantes terá de pilotar a nave, uma vez que é totalmente autónoma.Mário Ferreira já tinha manifestado o seu desejo de ir ao espaço e chegou mesmo a comprar bilhete para voar com uma outra empresa, a Virgin Galactic.