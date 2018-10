Encontro celebra 70 anos sobre o I Congresso Nacional de Arquitetura

Lusa09 Out, 2018, 18:46 | Cultura

De acordo com um comunicado da entidade, o encontro intitula-se "Revelar o Património. O I Congresso de Arquitectura. 1948 -- 2018", e pretende assinar "um marco na história da arquitetura portuguesa do século XX".

O Forte de Sacavém foi escolhido porque integra um arquivo com vários espólios dos arquitetos que nele participaram, e estarão presentes no encontro Paula Silva, diretora-geral do Património Cultural, Ana Tostões, presidente do Docomono Internacional, José Manuel Pedreirinho, presidente da Ordem dos Arquitetos.

Também terá a presença, segundo a DGPC, de Nuno Sampaio, diretor da Casa da Arquitetura, João Pardal Monteiro, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, e Bárbara Coutinho, do Museu do Design e da Moda (MUDE), entre outros nomes.

Esta iniciativa, segundo a DGPC, insere-se no projeto-âncora "Revelar o Património", que contempla a realização de encontros periódicos anuais, a par de uma componente editorial.

O objetivo é promover e divulgar os arquivos e espólios documentais existentes no Forte de Sacavém, bem como os projetos e ações de estudo e inventário que nele têm sido desenvolvidos.

O Forte de Sacavém, sob tutela da DGPC, detém o mais importante arquivo de património e de arquitetura do século XX em Portugal, e nele encontra-se documentação textual, entre processos de obra e administrativos, cerca de 35 mil fichas de inventário, 13 milhões de desenhos e mais de 700 mil fotografias digitalizadas.