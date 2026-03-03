Ensino de português no Instituto Camões debate-se com falta de professores

Em entrevista ao programa Decisão Nacional, da RTP Internacional, Florbela Paraíba, considera que esta alteração é fundamental para atrair professores para lecionarem na rede EPL – Ensino do Português no Estrangeiro, gerida pelo Instituto Camões.A presidente do Instituto Camões revelou que, devido à falta de professores, ainda há 11 horários por preencher na África Austral e dez na Europa. Ainda assim, adianta que este processo é flexível e que a todo o momento, através de procedimentos simplificados, pode ser possível colocar professores e abrir horários.Em 2026, o Instituto Camões quer abrir mais leitorados nos EUA e no Japão e espera vir a estender o ensino do português a outras geografias como a Malásia e Singapura.