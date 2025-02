Entrevista inédita. Maria Teresa Horta e a atualidade das "Novas Cartas Portuguesas"

Entrevistada em maio de 2021 pelo jornalista Nuno Carvalho, da Antena 1, a escritora lembrava que sempre recusou - mesmo contra a sugestão do marido, Luís, falecido antes - identificar a autoria de cada texto da obra, à exceção do primeiro trecho do livro, que as três autoras sempre atribuíram a Maria Isabel Barreno.Teresa Horta recordava que a publicação do seu livro de poesialevou a editora Snu Abecassis a ser chamada e ameaçada de represálias pelo chefe do Secretariado Nacional de Informação do regime do Estado Novo, Moreira Baptista, e que, por causa dessa ameaça, foi forçada a publicar noutra editora.Apesar de o livro "" conter uma denúncia social e política da ditadura e da condição da mulher durante o regime de Marcelo Caetano, Teresa Horta explicou às escritoras francesas Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e Christiane Rochefort que não se tratava de um "panfleto político, mas de uma obra literária" quando lhes enviou o livro, clandestinamente, por intermédio de um amigo de Isabel Barreno, que se deslocou a França.O livro foi lido e discutido no primeiro Congresso Feminino, tendo suscitado protestos internacionais contra o julgamento a que as três autoras - as chamadas "Três Marias" - estavam a ser sujeitas em Portugal (e que terminaria com a absolvição após o 25 de Abril).Maria Teresa Horta acreditava que essa "solidariedade feminina internacional" de que beneficiaram as três escritoras portuguesas surpreendeu o regime da ditadura portuguesa e conta que as Três Marias recusaram a oferta do então ministro da Justiça de se retratarem e pedirem desculpa pela publicação.

Esta entrevista de Maria Teresa Horta à Antena 1 pode ser ouvida agora na íntegra pela primeira vez.