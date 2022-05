Escola Portuguesa de Maputo evoca centenário de José Craveirinha

Para assinalar o centenário do nascimento de José Craveirinha, a Escola Portuguesa em Maputo levou os alunos à casa/museu do patrono da biblioteca escolar. Numa dessas visitas, uma turma do 2º ano preparou uma surpresa que deixou Zeca Craveirinha, filho do poeta, emocionado e sem palavras.