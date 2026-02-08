Segunda volta das Presidenciais. A noite eleitoral ao minuto

Marcelo felicitou Seguro e vai recebê-lo na segunda à tarde
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o seu sucessor, António José Seguro, que venceu a segunda volta das eleições presidenciais, e vai recebê-lo na segunda-feira às 16:00.
Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "telefonou a António José Seguro para o felicitar pela sua vitória nas eleições presidenciais, desejando-lhe as maiores felicidades e êxitos para o mandato que os portugueses lhe atribuíram", que se iniciará em 09 de março.
Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a António José Seguro "toda a disponibilidade para assegurar a transição institucional" e "para esse efeito o Presidente eleito será recebido, em Belém, amanhã às 16:00", lê-se na mesma nota.
PSD espera "cooperação interinstitucional intensa" com Seguro
A primeira vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, afirmou hoje que o partido espera uma "cooperação interinstitucional intensa" com António José Seguro, garantindo da parte dos sociais-democratas uma "colaboração leal e frutífera".
Leonor Beleza reagiu hoje, em nome do PSD, à vitória de António José Seguro nas presidenciais, depois de ter sido a única dirigente nacional de topo dos sociais-democratas a manifestar apoio a um dos candidatos, precisamente ao antigo secretário-geral do PS, que teve como adversário na segunda volta André Ventura, presidente do Chega.
"Estamos neste momento com três anos e meio em que não haverá eleições nacionais. É muito importante que utilizemos este tempo precioso em benefício de todos os portugueses, com uma cooperação interinstitucional intensa, com capacidade de diálogo, de resolver os assuntos, de encontrar soluções para aquilo que são problemas reais dos portugueses", afirmou.
Leonor Beleza salientou que o PSD confia que o próximo chefe de Estado partilhará com o partido estes objetivos.
"Quererá ele, tanto como nós, que a cooperação interinstitucional entre órgãos de soberania durante estes anos se traduza, na verdade, em resultados visíveis ao nível do desenvolvimento do nosso país e da coesão social entre os portugueses", disse.
Rui Tavares: "Seguro é também o nosso presidente"
"António José Seguro prometeu ser, na linha que é historicamente constitucional em Portugal, presidente de todos os portugueses e é também o nosso presidente", garantiu Rui Tavares, porta-voz do Livre.
Montenegro felicita Seguro e garante "espírito de convergência"
O primeiro-ministro felicitou este domingo António José Seguro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais, assegurando que o Governo demonstrará ao presidente eleito "toda a disponibilidade" e "cooperação" no sentido de servir os portugueses.
“Tive já ocasião de falar com ele, como tive também ocasião de falar com o dr. André Ventura, candidato vencido neste segundo sufrágio”, afirmou numa declaração ao país.
O chefe de Governo disse também estar certo de que a colaboração será “a nota dominante que garantirá a estabilidade política em Portugal”, assim como a estabilidade económica, financeira e social.
“Estou certo, por aquilo que conheço do dr. António José Seguro, que não será difícil nós estabelecermos uma relação de cooperação”, acrescentou.
Seguro admite que "esta é vitória que tem sabor muito especial"
Em declarações aos jornalistas a caminho do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, António José Seguro disse que "esta é uma vitória que tem um sabor muito especial porque é uma eleição para presidente da República".
"Povo é soberano". Ventura espera que Seguro "seja bom presidente"
André Ventura disse aos jornalistas que tentou, nesta campanha, "procurar uma linha de alternativa, dizer que era preciso mudar o país" mas, "mesmo com uma subida muito significativa face não só às legislativas como à primeira volta (...), não consegui fazer aquilo que propunha, que era vencer estas eleições".
"Temos diferenças de opiniões, de ideias, temos diferenças de forma de vida, temos ideias diferentes para Portugal mas, quando o povo fala, o povo é soberano. Se o povo escolheu António José Seguro, é ele que será presidente e eu espero que seja um bom presidente", acrescentou o candidato apoiado pelo Chega.
André Ventura lembrou ainda que estas "são eleições presidenciais" e considerou que o país o escolheu para "disputar o espaço não-socialista".
"Ao que tudo indica, o candidato socialista venceu, e portanto eu tenho que assumir isso", vincou. "Vamos esperar pelo fim da noite para fazer uma avaliação mais correta".
Carneiro saúda "vitória da esperança contra ressentimento"
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, descreve a vitória de António José Seguro como uma "vitória da esperança contra o ressentimento".
"Cerca de dois terços dos portugueses quis um presidente que defende os valores constitucionais", acrescentou. "É a vitória de todos os humanistas".
O secretário-geral do PS deixou "uma palavra de apoio" a Marcelo Rebelo de Sousa e lembrou que o Governo "tem sobre si uma grande responsabilidade". "Só não responderá aos problemas dos portugueses se continuar a insistir na insensibilidade, arrogância e distanciamento", disse.
Festa e cânticos de vitória no quartel-general de António José Seguro
O `quartel-general` de António José Seguro recebeu hoje com festa e cânticos de vitória as primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais, que colocam o socialista no primeiro lugar com entre 66,8% a 73%.
Minutos antes das 20:00, hora prevista para a divulgação das projeções dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais pelas televisões, dezenas de simpatizantes da candidatura de António José Seguro reuniram-se junto das quatro televisões instaladas na entrada do Centro Cultural e Congressos de Caldas da Rainha.
Os últimos 20 segundos até à hora certa foram contados em uníssono, com as projeções a serem recebidas com muita festa e cânticos de vitória, entre eles um dos mais entoados durante a campanha eleitoral: "Portugal presente, Seguro a Presidente".
À porta de casa do candidato, a poucos metros de onde está instalado o `quartel-general` e onde está reunido um grupo de jornalistas, à hora das projeções e nos minutos que se seguiram ouviram-se vários carros a buzinar a celebrar as projeções de vitória do antigo líder do PS.
As projeções dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais divulgadas hoje pelas televisões dão a vitória a António José Seguro, com entre 66,8% a 73%.
Segundo as previsões das televisões, André Ventura obtém entre 27% e 33,2%.
Seguro reúne 64,16% dos votos com 2.653 freguesias apuradas
Com 80,30 por cento dos votos contados e 2.653 freguesias apuradas, António José Seguro reúne 64,16 por cento, enquanto André Ventura tem 35,84 por cento. O socialista venceu na sua terra natal, Penamacor, com 81,8 por cento dos votos.
Projeção da Católica dá vitória a Seguro com 68 a 73 por cento dos votos
A projeção da Católica para a RTP dá a vitória a António José Seguro, com 68 a 73 por cento dos votos, e coloca André Ventura em segundo lugar, com 27 a 32 por cento.
Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 8 de fevereiro de 2026. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Presidenciais. Foram selecionadas trinta e oito freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votadas em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 40 526 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 74%.
António José Seguro e André Ventura votaram de manhã
António José Seguro votou nas Caldas da Rainha, André Ventura em Lisboa.
Oito concelhos pedem adiamento de votação
Trinta a sete mil eleitores só vão votar no próximo domingo.
Primeiro-ministro fala ao país às 20h30
Ventura vê projeção da abstenção como positiva
De acordo com a projeção da Universidade Católica para a RTP, a taxa de abstenção da segunda volta das eleições presidenciais deste domingo poderá situar-se entre os 42% e os 48%.
Portugueses em Trinidade e Tobago votaram com boletins da 1ª volta
Os emigrantes portugueses na República de Trinidade e Tobago, perto da Venezuela, votam nestas eleições presidenciais com boletins da primeira volta, porque os impressos com os candidatos à segunda volta não chegaram a tempo, segundo fonte oficial.
De acordo com fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, foram enviados mais de dois milhões de boletins de voto, com os dois candidatos admitidos ao segundo sufrágio, para um total de 187 mesas de voto, visando a realização do ato eleitoral em 78 países.
Tratou-se de uma operação realizada em estreita cooperação com a Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e com a Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Os portugueses residentes no estrangeiro votaram sábado e votam hoje para escolher o próximo Presidente da República, presencialmente como obriga a lei, mas a possibilidade de uma segunda volta, que não acontecia desde 1986, fez recear que os boletins com os dois candidatos não chegassem a tempo aos locais de voto.
Estes boletins chegaram a praticamente todos os locais de voto, exceto à República de Trindade e Tobago, de acordo com o MNE português.
O Portal das Comunidades Portuguesas refere que não existe representação diplomática portuguesa permanente em Trinidade e Tobago.
Assim, os assuntos relacionados com este país são acompanhados pelo Consulado Geral de Portugal em Caracas.
Segundo os dados do Ministério da Administração Interna (MAI), os portugueses emigrantes na Europa, América e África deram a vitória a André Ventura na primeira volta, realizada a 18 de janeiro. Na Ásia e Oceânia, o mais votado foi Luís Marques Mendes.
Na primeira volta votaram 72.756 (4,09%) dos 1.777.019 emigrantes inscritos para este escrutínio, sendo que a taxa de abstenção (95,91%) diminuiu face às últimas eleições presidenciais (2021), em que votaram apenas 29.153 (1,88%) dos 1.549.380 emigrantes.
Para escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro, estão inscritos mais de 11 milhões de portugueses.
No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.
Assembleias de voto fecharam em Portugal Continental e na Madeira
As assembleias de voto para as eleições presidenciais encerraram às 19:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, fechando uma hora depois nos Açores, devido à diferença horária.
Nos Açores, as mesas de voto abriram e encerraram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.
Mais de 11 milhões de eleitores foram chamados a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opôs António José Seguro a André Ventura.
No sufrágio de 18 de janeiro, Seguro obteve 31,11% e Ventura 23,52% dos votos, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.
António José Seguro, apoiado pelo PS desde a primeira volta e pelos partidos à esquerda depois, surgirá em primeiro lugar no boletim de voto, seguido por André Ventura, presidente do Chega.
O universo eleitoral é idêntido ao das eleições de 18 de janeiro: 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.
Na primeira volta da eleição que vai determinar o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, ficaram para trás Luís Marques Mendes, Henrique Gouveia e Melo, Cotrim Figueiredo, António Filipe, Catarina Martins, Jorge Pinto, Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira.
Para o sufrágio de hoje estavam inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.
Projeção da abstenção aponta para 42% a 48%
A taxa de abstenção da segunda volta das eleições presidenciais deste domingo poderá situar-se entre os 42% e os 48%, de acordo com a projeção da Universidade Católica para a RTP.
Afluência histórica em Paris
Em França votam 25% dos eleitores inscritos no estrangeiro.
Ereira isolada pelo Mondego votou com sentimento agridoce
Na freguesia da Ereira, em Montemor-o-Velho, isolada desde quarta-feira pela água acumulada nos campos agrícolas do Mondego, a população, apesar de ter votado nas eleições presidenciais, dividiu-se sobre a motivação para a realização de eleições a nível nacional.
À porta da associação local, onde, além de funcionar uma mesa de voto, militares do Exército, fuzileiros da Marinha e bombeiros fazem as suas refeições e alguns pernoitam, várias pessoas partilharam com a agência Lusa as suas convicções sobre o ato eleitoral de hoje, dividindo-se entre as que defenderam a realização das eleições e as que preferiram vê-las adiadas.
Sérgio Martinho, um dos primeiros habitantes da Ereira a ter a casa inundada pela água acumulada nos campos agrícolas a oeste da aldeia, votou ao início da tarde de hoje, mas vincou que o fez "com um sentimento agridoce".
"Tens a parte cívica e depois tens a outra parte, a parte amarga", ilustrou, aludindo à cheia que afeta a população -- e a sua casa, em particular -- onde a água, desde o início da semana, já subiu mais de 1,5 metros.
"Se há dias em que ela consegue estagnar, há dias em que continua a subir e foi o caso desta noite", revelou Sérgio Martinho.
"Se calhar devíamos ter adiado [as eleições] mais uns dias, se calhar mais duas semanas, até muitas localidades, de norte a sul do país, estabilizarem [face às estragos provocados pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta]. Mas alguém entendeu que não fazia sentido adiar, e nós fazemos o nosso papel enquanto cidadãos", argumentou.
À saída da secção de voto da Ereira, instalada na antiga extensão de saúde local, num local onde, aos sábados, ainda se fazem recolhas de sangue, Maria do Carmo alegou que, considerando o contexto nacional, "teria sido mais prudente, mais sensato, termos adiado as eleições".
No entanto, no caso da Ereira, onde reside e vota, sendo uma freguesia que coincide com os limites da localidade, disse não ver o porquê de adiar o ato eleitoral, até pelo contexto atual, com a povoação isolada.
"Todos nós temos possibilidades de vir votar, moramos aqui e não saímos. A nível nacional não vejo a pertinência de massacrar as pessoas com mais este dever, tantos que estão a viver dramas autênticos. Mas no nosso contexto específico não vejo motivo, foi sensato avançarmos [para a votação]", indicou.
Já Joaquim Claro Alves manifestou que foi votar agora como na primeira volta das eleições presidenciais: "Tradicionalmente tenho o hábito de vir, gosto de vir votar. E vinha sempre, independentemente de estarmos agora isolados ou não estarmos", frisou.
Na associação Cultural, Desportiva e Social da Ereira, Filipa Machado faz parte de uma equipa de voluntários que, por estes dias, é responsável pelas refeições dos militares ali destacados.
Apesar de já ter a casa "com um bocadinho de água no rés do chão", ou talvez por causa disso mesmo, o grupo serve refeições -- pequeno-almoço, almoço e jantar - a quem veio ajudar a população.
"Está a correr lindamente, estes senhores estão cá para nos ajudar. Não sabemos quanto tempo mais vão ficar e precisam de se sentir acarinhados e minimamente em casa", evidenciou.
Hoje, o almoço incluía sopa de legumes e grelhada mista, além de um `buffet` de sobremesas com fruta, pastéis e queijadas de Tentúgal.
Desde a noite de sábado que o acesso à Ereira se faz através de dois botes dos Fuzileiros da Marinha, embora, ao final da manhã e início da tarde, com a maré baixa, também um camião da Brigada de Intervenção do Exército tenha cumprido o percurso a partir de Montemor-o-Velho e volta.
Na ida, a reportagem da Lusa acompanhou quatro praças dos Fuzileiros, em duas embarcações, acompanhada de apenas uma pessoa, residente em Verride, a povoação fronteira à Ereira, do outro lado da ponte sobre o Mondego.
Os fuzileiros, oriundos de Carcavelos, Setúbal, Lagos e Funchal, estão nesta função de natureza humanitária pela primeira vez, e exercem-na com um cuidado extremo para com os passageiros de ocasião, seja no cumprimento de todas as condições de segurança -- coletes salva-vidas incluídos, ninguém entra a bordo sem um -- seja nas melhores condições para acomodar as pessoas nos `zebros`, as embarcações pneumáticas da Marinha.
O percurso de bote demora cerca de 15 minutos, durante o dia, um pouco mais à noite, com visibilidade mais reduzida: sai da ponte da Alagoa pelo chamado leito abandonado do Mondego, cruza campos agrícolas onde a água subiu mais de dois metros, e volta ao chamado "rio velho" antes de aportar junto à ponte velha, do lado contrário ao largo principal da povoação.
O regresso a Montemor-o-Velho foi feito num camião da Brigada de Intervenção do Exército, que acomodou - além dos quatro militares dos quartéis de Coimbra e Viseu em serviço hoje na Ereira -- outros cinco passageiros.
Vicente, de 11 anos, regressava ao carro estacionado junto à Ponte de Verride, na companhia do pai, Eurico, depois de ter ido a casa, na Ereira, buscar roupas e outros bens. O rapaz, olhos brilhantes, enquanto via a sua aldeia afastar-se, ao longe, destacava a "experiência" de andar, pela primeira vez, num camião militar, idêntica à que teve no bote dos Fuzileiros, depois de um jogo de futebol -- é defesa central - em Montemor-o-Velho.
O pai Eurico, desta vez, não votou "por falta de tempo". Já António nasceu na Ereira, e mora na Figueira da Foz, onde vota. Foi à aldeia natal visitar os pais, que já têm água ao pé de casa. Lembra-se das cheias na infância, e recordou, com mais propósito e detalhe, a grande cheia de 2001.
Ao contrário dos `zebros` que fazem um percurso sem paragens, a `carreira` do Exército para nas pontes de Verride e da Alagoa, antes de rumar ao quartel dos bombeiros de Montemor-o-Velho.
Fuzileiros ajudam habitantes de aldeia isolada a irem votar
Os fuzileiros estão a ajudar os habitantes da Ereira, aldeia que ficou isolada devido à subida da água do Rio Mondego, a irem às urnas. A população está a votar na Associação Cultural, Desportiva e Social da Ereira, no centro da localidade.
Albuquerque afirma-se preocupado com desafios do futuro Presidente
O chefe do executivo madeirense (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, manifestou-se hoje "preocupado" face aos desafios que o futuro Presidente da República terá de enfrentar em relação ao posicionamento de Portugal a nível internacional.
"Estamos perante uma ordem internacional nova. Portugal tem de redefinir o seu papel no quadro da defesa e da segurança", afirmou, sublinhando que o Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas e que "importa saber qual vai ser a estratégia de Portugal no quadro geopolítico".
Miguel Albuquerque, também líder do PSD/Madeira, falava aos jornalistas após exercer o direito de voto numa secção instalada na Escola Básica da Ajuda, na freguesia de São Martinho, Funchal, já depois das 16:30.
"Não vou dizer qual é o meu sentido de voto, mas o que eu espero é que esta eleição decorra da melhor maneira, dada a tragédia [mau tempo] que assolou o país. Acho que é importante continuarmos a exercer o nosso direito de sufrágio", disse.
O chefe do executivo madeirense considerou que o futuro Presidência da República terá um "papel muito difícil" nos próximos anos, não só ao nível nacional, mas também internacional.
"Eu estou mais preocupado porque Portugal tem desafios pela frente muito difíceis", disse, alertando também para a "situação de guerrilha" e de "entretenimento" permanentes no país, com um "conjunto de personagens que vão para a televisão, falam de tudo, sobre tudo, mas não se discute o essencial".
"O essencial é o que vai ser o país, o que queremos para o país daqui a 10, 15 anos, e qual a estratégia que deve ser seguida", avisou, reforçando: "Portugal precisa de uma estratégia e, neste momento, essa estratégia é fundamental, porque é a própria inserção de Portugal no quadro internacional."
Albuquerque considera decisivo saber se país vai adotar uma "estratégica atlântica" ou uma "estratégia continental", vincando a importância dos setores da segurança e defesa, que, defendeu, devem abranger as regiões autónomas.
Por outro lado, manifestou-se favorável à realização da segunda volta das eleições presidenciais hoje, apesar do impacto do mau tempo em muitas zonas do país.
"Acho que já temos uma maturidade suficiente para proceder ao direito de voto", afirmou.
Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a votar na segunda volta das presidenciais para eleger o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, em eleições realizadas com previsão de mau tempo, chuva e vento.
Disputam a segunda volta António José Seguro e André Ventura, três semanas depois do primeiro sufrágio, em que foram os mais votados, em 18 de janeiro.
No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.
Emissão especial a partir das 18h00
As urnas estão abertas até às 19h00 e votação tem decorrido sem incidentes. Contudo, 37 mil eleitores só votarão no próximo domingo.Acompanhámos aqui, desde o início da manhã, a jornada eleitoral.
São oito os concelhos que pediram o adiamento e, em três deles, não há assembleia eleitoral em qualquer freguesia: Alcácer do Sal, Golegã e Arruda dos Vinhos.
Os demais municípios com condicionamentos ditados pelos efeitos da sucessão de intempéries são Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo e Salvaterra de Magos.
O presidente da República cessante votou ao início da tarde em Celorico de Basto e mostrou satisfação pelos números então conhecidos de adesão às urnas.
Marcelo Rebelo de Sousa sustentou que o país vive momentos difíceis e que, por isso, a eleição se torna ainda mais importante. Anteviu também uma tarefa complexa para o sucessor.A afluência às urnas cifrava-se, até às 12h00, em 22,35 por cento, de acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. À volta, a 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência fora de 21,18 por cento.
Ao votar, a meio da manhã, António José Seguro, quis também deixar um apelo à participação dos eleitores.
"Este é o momento em que o povo é soberano, em que cada voto conta e decide mesmo o futuro do nosso país. Estamos a eleger o presidente da República para os próximos cinco anos - é uma decisão muito importante e o meu apelo é que cada portuguesa e cada português venham votar", clamou o candidato.A afluência às urnas até às 16h00 foi de 45,50 por cento. No dia da primeira volta, à mesma hora, foi de 45,51 por cento.
Por sua vez, André Ventura mostrou-se tranquilo no que descreveu como o "dia de fazer a democracia acontecer".
O líder do Chega e candidato presidencial considerou que este é o dia de os portugueses decidirem que país querem para o futuro e insistiu que "é uma falta de respeito para com as pessoas" fazer com que tenham de votar em contexto de crise climática.
A RTP preparou uma emissão especial que acompanhará todos os momentos do dia em que, pela segunda vez na democracia portuguesa, houve uma segunda volta das presidenciais. Para seguir a partir das 18h00 no canal RTP Notícias e nas plataformas digitais do serviço público. A projeção da abstenção, por parte da Universidade Católica, será conhecida às 19h00 e a projeção de resultados às 20h00.