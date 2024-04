Escritor britânico Salman Rushdie recorda em livro esfaqueamento que foi vítima

O autor britânico, nascido na Índia, preparava-se para dar uma palestra quando um homem invadiu o palco e o esfaqueou.Um evento trágico que dá agora origem ao novo livro deste escritor que venceu o prémio Booker em 1981.

O livro Chama-se precisamente "Faca - Reflexões sobre um atentado", e vai ser lançado esta terça-feira. Pretende ser um caminho para Salman Rushdie processar o que aconteceu, no dia em que foi atacado.







Salman Rushdie é alvo há várias décadas da fúria de extremistas muçulmanos, incluindo por parte do líder religioso do Irão, que o condenou a pena de morte, pela escrita do livro "Versículos Satânicos", uma obra considera ofensiva em relação à figura do profeta Maomé.