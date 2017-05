Escritor, crítico e jornalista Mário Castrim homenageado terça-feira no S. Luiz

Lusa 29 Mai, 2017, 18:43 | Cultura

Segundo um dos promotores da iniciativa e apresentador da sessão, Miguel Leite, a homenagem vai decorrer no Jardim de Inverno daquele teatro municipal e contar com as participações do maestro António Vitorino d`Almeida, e da escritora Alice Vieira, viúva de Mário Castrim, além da presença do titular da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Mário Castrim, pseudónimo de Manuel Nunes da Fonseca, jornalista e escritor, significou, durante décadas, a crítica de televisão em Portugal, sobretudo com o trabalho no vespertino Diário de Lisboa, onde assinou o "Canal da Crítica", nas décadas de 1960 e 1970, em plena ditadura, sob a censura do Estado Novo.

Castrim destacou-se também pela obra para teatro ("Com os Fantasmas Não se Brinca", "Contar e Cardar"), poesia ("Viagens", "Nome de Flor", "Do Livro dos Salmos"), pelo ensaio ("Televisão e Censura", "Histórias da Televisão"), mas sobretudo pelas obras para crianças, como "Histórias Com Juízo", "Estas São as Letras", "A Girafa Gira-Gira" ou "O Lugar do Televisor", em que reuniu as crónicas que publicou na revista juvenil Audácia.

O espetáculo de terça-feira contará com depoimentos de Manuel Luís Goucha, que falará do papel de Mário Castrim como crítico de televisão, enquanto o jornalista e escritor Mário Zambujal falará de Mário Castrim como jornalista, disse Miguel Leite à agência Lusa.

O Grupo de Teatro Intervalo, de Oeiras, fará uma breve encenação de "Histórias com juízo", de Mário Castrim, com encenação de Armando Caldas.

O encenador João Lourenço, do Teatro Aberto, fará uma intervenção sobre a ligação de Mário Castrim ao teatro e à Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e a escritora e economista Helena Sacadura Cabral falará sobre a sua relação pessoal com o jornalista e escritor.

O ator Vítor de Sousa, acompanhado ao piano pelo maestro António Vitorino d`Almeida, dirá dois poemas de Mário Castrim e João Malheiro falará sobre o lado benfiquista de Mário Castrim.

O espetáculo contará ainda com um apontamento musical a cargo de um trio composto por Nádia Sousa (voz), Paulo Jorge Ferreira (acordeão) e António Vitorino d`Almeida (piano) que interpretará três canções: uma de Edith Piaf, outra de Jacques Brel e outra de Charles Aznavour.

O fadista João Braga, que era amigo do jornalista e escritor, cantará dois fados de que Mário Castrim gostava muito, enquanto o jornalista e escritor Correia da Fonseca falará sobre o percurso cívico, a vida e obra de Mário Castrim.

A homenagem conta ainda com a presença de um representante da Câmara Municipal de Lisboa e do secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), de que Mário Castrim era militante. A organização da sessão disse esperar a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O espetáculo termina com um improviso ao piano pelo maestro António Vitorino d`Almeida, sobre um tema de Mário Castrim.