Escritor Manuel Jorge Marmelo junta seis contos em novo livro "modesto mas esmerado"

Vencedor do Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco em 2005 com "O Silêncio de um Homem Só" e do prémio literário Correntes d`Escritas em 2014 com "Uma Mentira Mil Vezes Repetida", Manuel Jorge Marmelo criou agora "um livrinho de invenção caseira, modesto, mas esmerado: 115 páginas, capa dura, etc.", anunciou o próprio autor.

O livro pode ser adquirido apenas através da plataforma de `print-on-demand` da Amazon, o que, não sendo "a solução ideal, nem sequer uma boa solução" é, nas palavras do autor, "apenas a alternativa possível nas atuais circunstâncias", em que está sem editora.

Os dois contos já previamente publicados são "No Sul faz sempre tanto frio" e "Final feliz para raparigas tristes", disse o autor à Lusa, tendo o primeiro sido publicado na revista Meridional e o segundo no seu blogue, Teatro Anatómico, durante um período limitado.

Em setembro do ano passado, Marmelo escrevia no seu blogue que lhe tinha sido comunicado o "abate da totalidade dos exemplares existentes em armazém dos oito títulos que, ao longo dos anos", havia publicado com a Quetzal Editores, "incluindo o premiado `Uma Mentira Mil Vezes Repetida`", o que implicaria que a sua "tão rebarbativa obra passará, assim, a estar quase integralmente indisponível".

Nascido no Porto em 1971, Manuel Jorge Marmelo estreou-se na literatura em 1996 com "O Homem que Julgou Morrer de Amor/O Casal Virtual", reeditado 10 anos depois.

Autor também de poesia e livros para crianças, editou em 2003 "A Menina Gigante", "escrito em parceria com a sua filha, Maria Miguel Marmelo, o qual integrou a lista de obras sugeridas pelo Plano Nacional de Leitura". Outros livros do autor, como "A Última Curva do Caminho" e "Macaco Infinito", constam do catálogo do Plano Nacional de Leitura.

Já este ano, também em edição de autor através da plataforma da Amazon, publicou o seu primeiro livro de poesia, intitulado "Suporte Básico de Vida".