Escritora Elif Shafak vence Prémio Europeu Helena Vaz da Silva 2026

"Este reconhecimento europeu presta homenagem à arte de contar histórias de Elif Shafak, que dá vida ao diversificado património cultural da Europa, respondendo, ao mesmo tempo, aos desafios do nosso tempo, num forte apelo à defesa da democracia, à promoção da solidariedade, à aceitação do cosmopolitismo e à celebração da diversidade cultural", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva foi instituído em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura, em colaboração com a Europa Nostra e o Clube Português de Imprensa, e conta com o apoio do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Turismo de Portugal.

A cerimónia de entrega do prémio terá lugar no dia 05 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.