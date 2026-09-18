Liga das Nações. Jesus anuncia primeira lista de convocados à frente da seleção

Jorge Jesus prepara-se para revelar, pelas 12h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a sua primeira lista de convocados como selecionador de futebol de Portugal. Em causa está a defesa do título da Liga das Nações e por diante há quatro jogos para disputar. As escolhas do sucessor de Roberto Martínez podem comportar novidades.



Para já, a posição do capitão Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, estará salvaguardada: em julho, na apresentação, o selecionador disse contar com o astro do futebol.



Já Rafael Leão, que deixou o AC Milan e rumou aos turcos do Galatasaray, poderá ser preterido. Assim como Gonçalo Guedes, da Real Sociedad.



Neste sentido, três jogadores podem retornar aos escolhidos para a seleção: Gonçalo Paciência, do Santa Clara, Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e André Silva, do Futebol Clube do Porto.



Para o meio campo, João Palhinha, atualmente no Benfica, e Mateus Fernandes, do Tottenham, surgem bem colocados.



Na defesa, Gonçalo Inácio pode ser rendido por Eduardo Quaresma.



O guarda-redes Diogo Costa será para manter. Por sua vez, José Sá e Rui Silva podem ficar de fora. Para já, a posição do capitão Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, estará salvaguardada: em julho, na apresentação, o selecionador disse contar com o astro do futebol.Já Rafael Leão, que deixou o AC Milan e rumou aos turcos do Galatasaray, poderá ser preterido. Assim como Gonçalo Guedes, da Real Sociedad.Neste sentido, três jogadores podem retornar aos escolhidos para a seleção: Gonçalo Paciência, do Santa Clara, Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e André Silva, do Futebol Clube do Porto.Para o meio campo, João Palhinha, atualmente no Benfica, e Mateus Fernandes, do Tottenham, surgem bem colocados.Na defesa, Gonçalo Inácio pode ser rendido por Eduardo Quaresma.O guarda-redes Diogo Costa será para manter. Por sua vez, José Sá e Rui Silva podem ficar de fora. Após o triunfo na primeira edição da Liga das Nações, em 2019, Portugal venceu pela segunda vez a prova em 2025, ao derrotar a Espanha na final (2-2, 5-3 no desempate por grandes penalidades), em Munique.



A seleção portuguresa dá início à defesa do título da Liga das Nações a 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, frente ao País de Gales. A 27, viaja para Oslo, onde defronta a Noruega.



A 1 de outubro, a comitiva portuguesa desloca-se a Copenhaga para enfrentar a Dinamarca e conclui o primeiro grupo de jogos a 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, diante da Noruega.



Os dois primeiros classificados do Grupo 4 rumarão aos quartos de final da prova. O terceiro terá de disputar um play-off com uma equipa da Liga B, ao passo que o quarto será automaticamente despromovido.



A seleção portuguresa dá início à defesa do título da Liga das Nações a 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, frente ao País de Gales. A 27, viaja para Oslo, onde defronta a Noruega.A 1 de outubro, a comitiva portuguesa desloca-se a Copenhaga para enfrentar a Dinamarca e conclui o primeiro grupo de jogos a 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, diante da Noruega.Os dois primeiros classificados do Grupo 4 rumarão aos quartos de final da prova. O terceiro terá de disputar umcom uma equipa da Liga B, ao passo que o quarto será automaticamente despromovido. c/ Lusa