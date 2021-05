Eurovisão 2021. Portugal garante lugar na final. Conheça aqui todas as músicas apuradas

Estão definidas as canções que vão atuar na final de Roterdão, no próximo sábado. Na semi-final desta quinta-feira apuraram-se os últimos dez temas a garantir um lugar na final da 65ª edição do Festival Eurovisão da Canção.







Pela primeira vez, Portugal concorreu ao concurso com uma música totalmente cantada em inglês. Com o tema “Love Is On My Side”, a banda The Black Mamba conseguiu figurar entre as dez músicas mais votadas da noite.







A grande final acontece a 22 de maio, no próximo sábado, a partir das 20h00, com transmissão em direto na RTP1.



Como é habitual, o país anfitrião – neste caso, os Países Baixos - apura-se diretamente para a final, assim como as canções de outros cinco países (os “big five”: Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido).







Os restantes 33 países a concurso disputaram duas semi-finais e em cada uma foram escolhidos dez países que se qualificam para a final.



Conheça aqui as músicas que se apuraram nesta segunda semi-final:





Devido à situação de pandemia, todos os 39 países em competição gravaram as respetivas atuações de forma a garantir a participação no certame, caso não fosse possível subir a palco ou viajar para Roterdão na altura do festival.





Na primeira semi-final, a Austrália participou com uma atuação gravada antecipadamente, uma vez que a delegação não pôde viajar para Roterdão. Já nesta segunda semi-final, os Daði og Gagnamagnið, que representam a Islândia, não apresentaram a sua música ao vivo, já que um dos elementos da banda testou positivo à Covid-19.









“Os Daði og Gagnamagnið tomaram a difícil decisão de cancelar a sua apresentação ao vivo nos espetáculos deste ano do Festival da Eurovisão, visto que só querem atuar juntos, enquanto grupo", lê-se no comunicado da União Europeia de Radiodifusão (EBU).





Ainda assim, a canção vai continuou em competição e foi transmitida a atuação no ensaio gravada em palco a 13 de maio.





Quem também testou positivo à Covid-19 foi Duncan Laurence, dos Países Baixos. O vencedor da anterior edição do Festival da Eurovisão, em 2019, com o tema “” apresenta alguns sintomas e não vai estar fisicamente na Ahoy Arena para passar o testemunho ao vencedor deste ano. No entanto, a EBU garante que o cantor irá integrar o espetáculo “de uma forma diferente”.





Apesar da pandemia, as duas semifinais e também a final contam com público a assistir ao vivo, com 3.500 bilhetes vendidos por espetáculo.

Portugal participou pela primeira vez no concurso em 1964. Na última década, os candidatos portugueses falharam quase sempre o acesso à final, mas foi também nos últimos anos que Portugal obteve o seu melhor seu resultado de sempre.





A vitória levou a que Portugal acolhesse a competição no ano seguinte, em 2018.