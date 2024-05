Eurovisão. Participação dos Países Baixos suspensa devido a "incidente"

, lê-se no comunicado da EBU.

“Não temos mais comentários a fazer neste momento e iremos lançar atualizações assim que se justifique”, acrescenta.







Joost Klein participou esta sexta-feira no ensaio do desfile de bandeiras, que marca o início da cerimónia final do concurso, marcada para sábado. No entanto, o representante dos Países Baixos não apareceu em palco quando chegou a sua vez de atuar, em 5.º lugar, antes da candidata de Israel, Eden Golan.



Os dois cantores protagonizaram uma situação tensa, na quinta-feira, na conferência de imprensa dos países qualificados da segunda semifinal do concurso. Nessa conferência, um jornalista polaco questionou a artista israelita sobre a sua responsabilidade pelo maior nível de alerta terrorista que se vive em Malmö.



"Ao estar aqui, é um risco para a segurança e um perigo para todos. Não se importa com isso?", perguntou.



De seguida, o moderador da conferência de imprensa lembrou Eden Golan de que não era obrigada a responder à questão. "Por que não?", questionou nesse momento o artista dos Países Baixos. O episódio viralizou nas redes sociais.



Apesar de não ser obrigada a responder, a cantora israelita disse acreditar que todos estão no Festival Eurovisão da Canção por uma razão, "e que a EBU tomou todas as precauções para que seja seguro para todos".



Israel e os Países Baixos são dois dos 26 países que disputam no sábado a final da edição deste ano do concurso, entre os quais está também Portugal, representado por Iolanda e a canção "Grito".