Eurovisão. Televisão pública da Finlândia ocupada por manifestantes pró-Palestina

Nestes gritos em inglês ouve-se "libertem a Palestina", "boicotem Israel".



Estes ativistas entendem que permitir a participação de Israel neste concurso é branquear a imagem de Televive.



O tema "Hurricane" com que Israel se apresenta neste Eurofestival foi a terceira proposta do país, depois da organização do concurso ter rejeitado duas canções por letras consideradas políticas.



A final do Eurofestival acontece hoje em Malmo, na Suécia, onde daqui a horas acontece também um protesto contra a participação de Israel e em defesa do fim da guerra em Gaza.