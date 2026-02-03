Évora inicia contagem decrescente para Capital Europeia da Cultura

Sob o lema "O vagar é a cena", as iniciativas, com entradas gratuitas, são organizadas pela Associação Évora 2027, que gere a CEC, e têm por objetivo dar início à "contagem decrescente de 365 dias" até ao arranque oficial de Évora_27.

"De manhã à noite, celebramos esta data simbólica com um dia inteiro de programação gratuita dedicado ao Vagar e o lançamento da petição pública para instituir o Dia Nacional do Vagar", realçou a associação gestora de Évora_27, em comunicado.

Segundo a organização, o ponto alto do programa para este dia é o concerto "único, criado para a ocasião", com "letras e músicas originais", que junta artistas de diferentes géneros musicais e se realiza, a partir das 21:00, na Arena d`Évora.

Em palco, estarão Buba Espinho com João Direitinho (da banda Átoa) e o Coral Infantil de Ourique, Duarte com os Cantares de Évora, Cláudia Pascoal com os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho e os Cantares de Évora e Valas com Tozé Bexiga.

Mafalda Veiga com o Grupo Coral da Vidigueira, Helena Caldeira com Surma, as Vozes de Abril, que interpretam canções de Luísa Sobral, e Laz Hay com a Filarmónica Liberalitas Julia são artistas que também vão subir ao palco.

Antes, às 11:00, nos Paços do Concelho de Évora, realiza-se uma cerimónia de recolha das primeiras assinaturas de uma petição pública para a instituição do Dia Nacional do Vagar, expressão tipicamente alentejana na qual se baseia a CEC.

A Associação Évora 2027 indicou que vai promover a recolha de assinaturas para levar à consideração dos deputados à Assembleia da República a instituição do Dia Nacional do Vagar, a celebrar anualmente em Portugal a 06 de fevereiro.

De acordo com os promotores, a iniciativa visa reconhecer o vagar como "um antídoto face à aceleração contínua dos ritmos de vida contemporâneos".

"A valorização do vagar representa, assim, um contributo para uma sociedade mais equilibrada, sustentável e humanizada", sublinhou.

O programa contempla ainda, às 17:00, a inauguração de uma instalação de arte urbana, na Praça do Giraldo, considerada a `sala de visitas` de Évora, e, às 18:30, no Teatro Garcia de Resende, um espetáculo com o humorista Guilherme Geirinhas.

Já para sábado, às 11:00, no auditório da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, está prevista a conferência "Para além do título, o que significa ser Capital Europeia da Cultura", com Else Christensen-Redzepovic, especialista da Comissão Europeia.

Segue-se, às 11:30, no mesmo espaço, uma mesa-redonda com a participação dos representantes das CEC portuguesas José Luís Arnaut (Lisboa 1994), Teresa Lago (Porto 2001) e Carlos Martins (Guimarães 2012).

A abertura oficial de Évora_27 está marcada para 6 de fevereiro de 2027.