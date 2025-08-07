Explosões e perseguições em Glasgow. É a rodagem do novo filme do Homem-Aranha
A produção da Marvel mudou-se por estes dias para as ruas de Gasglow para gravação do novo filme do Homem-Aranha, "Brand New Day". O centro da cidade escocesa encheu-se dos icónicos táxis amarelos nova-iorquinos, carros da polícia, ambulâncias e bandeiras, tudo com a marca da cidade norte-americana. Peter Parker vai continuar a voar na Manhattan escocesa até fim de agosto.
Day 7 filming Spider-man :Brand New Day in Glasgow . pic.twitter.com/v3gUvTSmNw— freddie barss (@BarssFreddie) August 7, 2025
Some shots I took yesterday of the new Spider-man movie being made in my hometown of Glasgow 🏴🎥📸#SpiderManBrandNewDay #SpiderMan #glasgowcentre #spidermanfilming #btsmovie #Marvel #warnerbros pic.twitter.com/bsh9d0F2mK— Lifearielly (@lifearielly) August 6, 2025
Big explosion on spiderman set glasgow🔥🔥🔥 #SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/awu0l67vvb— Isha🍒|| 🎀 (@ishaghatora) August 5, 2025
O ator Tom Holland cumprimenta o público que assiste às gravações nas ruas de Glasgow | UnBoxPHD via X @UnBoxPHD