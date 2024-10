Fake News. O fenómeno antigo que se mantém em evolução

‘Fake News’: “distribuição deliberada de informação falsa ou informação manipulada ou desinformação. O problema é identificar e distinguir as duas últimas”.



É assim que o glossário do espaço “Fake News: Estamos em Guerra?” descreve o fenómeno. Em Sintra, no NewsMuseum, é apresentado um glossário e seis casos de estudo daquilo que se considera ser informação falsa ou manipulada.



Com maior incidência nos dias de hoje, as ‘notícias falsas’ são um fenómeno de há muito. Rodrigo Moita de Deus, diretor do museu, revelou ao online da RTP que este é um tema incontornável da atualidade que teria de ser apresentado ao público mais tarde ou mais cedo.



“Nós pegámos em casos práticos e dividimos em três momentos da história: o pré-Facebook, antes do Facebook é um tempo distante, o presente nas redes sociais e, sobretudo, o futuro, que é a nossa grande preocupação. Como é que os homens e as mulheres vão gerir informações, conteúdos, notícias num tempo em que os modelos de inteligência artificial conseguem manipular a imagem?”



Literacia para o futuro





O diretor do News Musem acredita que se trata de um “equilíbrio complicado” e que as redes sociais fazem com que se perca a oportunidade de haver curadoria de informação.







Questionado sobre a chegada da inteligência artificial, Rodrigo Moita de Deus afirmou que novas ferramentas de IA já criam conteúdo muito realista, o que trará um problema para o futuro: a desconfiança perante toda a informação mostrada.





O primeiro grande exemplo de “fake news” e que é explicado nesta exposição, que levou à afirmação global dos norte-americanos.Portanto uma ‘fake news’ que dá origem a um dos momentos mais transformadores da história dos homens e das mulheres”.Não são só as palavras que podem ser manipuladas. Um dos outros casos práticos desta exposição é, por exemplo, o, em 2006., para exagerar um bombardeamento israelita. Isso foi um marco na história das ‘fake news’ porque é admitida a possibilidade de que algumas imagens são manipuladas por computador”.Com o advento das redes sociais é cada vez mais difícil controlar o fluxo de informação e distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Todos podem tornar-se produtores de conteúdos e Rodrigo Moita de Deus fala de um cenário em que falta “curadoria” e como os Estados, especialmente na Europa, estão a tentar adaptar-se.Sobre o papel que os meios de comunicação estão a ter na luta contra as ‘notícias falsas’, Rodrigo Moita de Deus afirmou que apesar da dificuldade existem cada vez mais ferramentas para fazer o escrutínio.“Que maravilha que é podermos estar sentados num sítio a confirmar a veracidade da informação.”.O diretor do museu dedicado ao jornalismo acredita que a literacia pode ser a resposta para um combate mais eficaz às ‘fake news’, que as pessoas fora dos círculos informativos também podem aprender onde podem e devem confirmar a veracidade das informações que leem ou veem.“Os meios de comunicação social, hoje em dia, já começaram a desempenhar esse papel. Vamos banalizando ferramentas como o Polígrafo, que era na prática o que se aprendia na escola que era o trabalho do jornalista. Hoje em dia até temos uma categoria especial só para isso”.Apesar do que pode ser feito, Rodrigo Moita de Deus acredita que os meios de comunicação social não estão a saber lidar com esta era de ‘fake news’.“Isto é uma coisa absolutamente transformadora, mesmo do ponto de vista de comunidade, porque vamos deixar de acreditar naquilo que estamos a ver”.O processo será rápido. Não precisará de muitos anos e neste momento já há muita manipulação.O diretor do museu acredita queno futuro,Para além doe do, a exposição tem mais quatro casos específicos de estudo: as declarações de Colin Powell que antecederam a invasão do Iraque em 2003, a fábrica de fake news na corrida presidencial norte-americana entre Donald Trump e Hillary Clinton, o casoe os bots na Guerra da Ucrânia (2022).