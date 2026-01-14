Cultura
Fãs de Stranger Things acusam criadores de usarem ChatGPT para criar episódio final
O lançamento do documentário "Uma Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5" está a provocar uma grande polémica entre os fãs da série.
Os fãs da série da Netflix Stranger Things estão a acusar os criadores de recorrerem ao mecanismo de inteligência artificial ChatGPT para escrever o episódio final da série. As especulações surgiram no lançamento de um documentário passado nos bastidores da quinta e última temporada.
Numa das cenas de Uma Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5, os criadores da série, os irmãos Matt e Ross Duffer, estão a escrever o guião e têm uma janela aberta no computador, que muitos fãs acusam de ser do ChatGPT.
Crédito: RedditO screenshot da cena do documentário tornou-se viral e foi partilhada em vários redes sociais e fóruns online, como o Reddit.
Ao The Hollywood Reporter, a diretora do documentário, Martina Radwan, rejeita as acusações, dizendo que não detetou nenhum “uso antiético” de inteligência artificial e considera as críticas infundadas.
“O que me parte o coração é que toda a gente adora a série, e de repente precisamos de criticar severamente”, lamenta Radwan.Até ao momento, nem os criadores nem a Netflix reagiram às acusações.
Stranger Things é uma das séries da Netflix mais vistas de todos os tempos. O lançamento da quinta temporada, em novembro de 2025, provocou falhas no site, devido à elevada afluência. O documentário conquistou o segundo lugar do top da Netflix Portugal, no dia do lançamento.
O episódio final, lançado a 31 de dezembro de 2025 (1 de janeiro de 2026 em Portugal), tem dado azo a especulações, entre fãs, de não se tratar do verdadeiro culminar da série - e de que este seria lançado em breve.
Esta teoria, conhecida como Conformity Gate, dá a entender que o final é uma ilusão criada pelo humanoide Vecna, possuidor de poderes psíquicos como telepatia e criação de visões.
