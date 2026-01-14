Fãs de Stranger Things acusam criadores de usarem ChatGPT para criar episódio final

Crédito: Reddit

O screenshot da cena do documentário tornou-se viral e foi partilhada em vários redes sociais e fóruns online, como o Reddit.



Até ao momento, nem os criadores nem a Netflix reagiram às acusações.



Os fãs da série da Netflixestão a acusar os criadores de recorrerem ao mecanismo de inteligência artificial ChatGPT para escrever o episódio final da série. As especulações surgiram no lançamento de um documentário passado nos bastidores da quinta e última temporada.Numa das cenas deAoe considera as críticas infundadas., lamenta Radwan.é uma das séries da Netflix mais vistas de todos os tempos. O lançamento da quinta temporada, em novembro de 2025, provocou falhas no, devido à elevada afluência. O documentário conquistou o segundo lugar do top da Netflix Portugal, no dia do lançamento.O episódio final, lançado a 31 de dezembro de 2025 (1 de janeiro de 2026 em Portugal), tem dado azo a especulações, entre fãs, de não se tratar do verdadeiro culminar da série - e de que este seria lançado em breve.Esta teoria, conhecida como, dá a entender que o final é uma ilusão criada pelo humanoide Vecna, possuidor de poderes psíquicos como telepatia e criação de visões.