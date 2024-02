Fernanda Melchor vence prémio do festival Correntes d`Escritas

O Prémio Literário Casino da Póvoa de 2024 foi na quarta-feira atribuído por unanimidade ao romance "Temporada de Furacões", da mexicana Fernanda Melchor. A obra foi originalmente publicada em 2017, mas a tradução só chegou às livrarias portuguesas no ano passado pela mão da editora Elsinore.

O livro faz emergir temas como o preconceito e a violência, numa comunidade isolada do México onde o lado mais sombrio da natureza humana se revela.



Em entrevista a jornalistas portugueses após o anúncio do prémio, Fernanda Melchor sublinha que esse é um retrato que se estende ao país: "O que me aterroriza é a indiferença. Queria rompê-la".