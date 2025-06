FEST atribui Lince de Ouro a filme sobre educação "Lesson Learned", de Bálint Szimler

Na mesma categoria do palmarés hoje anunciado foi atribuída uma menção honrosa ao filme "Mad bills to pay (or Destiny, dile que no soy malo)", de Joel Alfonso Vargas, um conto neo-realista de amadurecimento sobre liberdade, aspirações e desejo e sobre as escolhas de vida, segundo o júri.

Já o Grande Prémio Nacional do FEST foi para "Business as Usual", de Pedro Vinícius, por ter feito um retrato "consistente e criativo da crise habitacional numa cidade que se desmorona ao ritmo dos sons e dos efeitos da desumanização".

Nesta categoria também foram entregues duas menções honrosas a "Agente Imobiliário sem Casa para Viver", de Filipe Amorim, pela "sátira criativa com uma atuação irreverente", e a "A Fronteira Azul", de Dinis Miguens Costa, pela "visão artística singular e uma execução técnica notável".

O Lince de Prata na Ficção foi entregue a "Family Sunday," de Gerardo Del Raso, que retrata um dia normal num bairro problemático, "com uma abordagem técnica notável", segundo o júri, que também atribuiu uma menção honrosa a "Sammi, Who Can Detach His Body Parts", de Rein Maychaelson, sobre temas sociais e de género.

Na área do documentário, o Lince de Ouro foi conquistado por "Songs of Slow Burning Earth", de Olha Zhurba, "pela inconformada coragem de extrair um olhar sofisticado, criativo, resistente e humanista nos vários quadrantes de uma sociedade em plena crise de guerra", na opinião do júri.

O Lince de Prata nesta área foi para "Berthe is Dead But It`s Ok", de Sacha Trilles, por, segundo o júri, "dignificar através da arte e da criatividade uma personagem maior que a vida", e foi ainda distinguido com uma menção honrosa o filme "What If We Run Out of Stones?", de Nora Strbová, por "relembrar que o cinema não está todo inventado e que há múltiplas formas de provocar, amar e olhar artisticamente para as coisas que nos rodeiam", lê-se na justificação.

No festival foram ainda entregues mais dois Linces de Prata: na animação coube a "The Crooked Heads", de Jakub Krzyszpin, e uma menção honrosa a "Larval", de Alice Bloomfield; e no cinema experimental para "Medical Field Guide or Rules of Engagement With Native E-girls", de Andran Abramjan e Jan Hofman, com uma menção honrosa para "The Land of Abandonment", de Eliska Lubojatzká.

Na categoria NEXXT, venceu "Punter", de Eliska Lubojatzká, e houve menções honrosas para "The Dam", de Giovanni Pierangeli e "Karaokiss", de Mila Ryngaert.

Já o Prémio do Público na longa-metragem coube a "Manas", de Marianna Brennand, e na curta-metragem para "Berthe is Dead But It`s Ok", de Sacha Trilles.

A 21.ª edição do FEST -- Festival Novos realizadores, Novo Cinema - sob a direção de Fernando Vasquez - começou há uma semana em Espinho, distrito de Aveiro e da área metropolitana do Porto, e a programação apresentou um total de 80 filmes em competição, 170 em diversas rubricas de visionamento e um programa formativo com cerca de 40 profissionais de topo.