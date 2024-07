Festival Açoteia leva música e teatro e cinema aos terraços algarvios de Faro

O festival Açoteia permite também um olhar diferente sobre a cidade, propondo mais de 200 actividades , entre música, teatro ou cinema em 35 terraços da capital algarvia.

É há muito para ver e ouvir, como por exemplo JP Simões, Olavo Bilac ou Bonga, entre tantos outros.

Alguns dos terraços são abertos ao público pela primeira vez como o da Igreja do Carmo. Outros são lugares de memórias como a torre do Mirante no Museu Municipal onde, só dali, as freiras em clausura podiam olhar para o exterior.