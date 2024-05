Festival Aéreo da Força Aérea volta aos céus de Beja

Inserido nas comemorações do 72.º Aniversário, o Beja Air Show regressa à Base Aérea N.º 11, em Beja, nos dias 1 e 2 de junho.





Entre as 10h30 e as 17h00, com programa igual nos dois dias, o festival aéreo da Força Aérea promete trazer aos céus de Beja fantásticas acrobacias protagonizadas pelas mais reconhecidas patrulhas internacionais, com destaque para a Patrouille Suisse, Team Gusto ou Patrulla Aguila. Mas não fica por aqui.











O dia promete ser uma verdadeira demonstração das mais icónicas aeronaves militares que vão rasgar os céus de Beja com as mais fantásticas demonstrações aéreas, ganhando destaque o Mirage 2000, Gripen, Eurofighter, F-16, entre muitos outros.





Os meios aéreos da Força Aérea Portuguesa serão ainda protagonistas neste evento, que prometem trazer exibições do recém-chegado a Portugal KC-390, além do mítico F-16M, do versátil AW119 Koala e do veloz Falcon 50.





Para além das demonstrações aéreas, os visitantes vão ter ainda a oportunidade de viver experiências únicas, como batismos de voo em aeronaves da Força Aérea, passeios em balões de ar quente, voar através de óculos de realidade virtual e simuladores, entre outras atrações.





A entrada no festival aéreo não requer qualquer inscrição e mais informações encontram-se disponíveis no site da Força Aérea em emfa.pt.