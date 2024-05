Festival Amadora Jazz começa hoje

A programação paralela inclui a apresentação do livro “Luís Villas-Boas, o pai do Jazz em Portugal”, de João Moreira dos Santos, e a atuação do sexteto Syncopators, que recria o primeiro grupo de jazz norte-americano a tocar em Portugal, em 1927.O Amadora Jazz é organizado pela Câmara Municipal da Amadora, com o Jazz ao Centro Clube, como parceiro na área da programação.Este ano o festival assinala o centenário de Luis Villas-Boas, fundador do Hot Clube de Portugal, e associa-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.