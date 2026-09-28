Festival AmadoraBD com 24 obras a concurso para prémios de banda desenhada

De acordo com a lista de nomeados hoje divulgada, ao Prémio Revelação, que passa a ter um prémio de 3.000 euros para primeiras obras, são candidatas "A cada sete ondas", de Beatriz Brajal, "Canalha borrada", de Zé Lázaro Lourenço, "A solidão do ser", de Helena Sá, "Manda msg quando chegares", de R.G.B., e "O cão invisível", de Wandson Lisboa.

Para a categoria de Melhor Obra de BD de Autor Português, cujo valor monetário passa de 5.000 euros para 10.000 euros, foram selecionados "Caderno de Memórias Coloniais", de Isabela Figueiredo e Júlia Barata, "Rare Flavours", de Filipe Andrade e Ram V, "Dormindo entre cadáveres", de Luís Moreira Gonçalves e Felipe Parucci, "O progresso da humanidade", de João Sequeira e Rui Cardoso Martins, e "Atrahasis", de David Soares e Sónia Oliveira.

Os prémios distinguem ainda a Melhor Obra Estrangeira de BD Editada em Portugal, a Melhor Fanzine ou Publicação Independente e a Melhor Edição Portuguesa de BD.

Do total das 24 obras a concurso, A Seita é a que soma mais nomeações (seis) e tem mais livros selecionados para os prémios (quatro), com "A solidão do ser", "Canalha borrada", "Os Trabalhadores do Mar", de Michel Durand, e "A Fera - vol. 2", de Zidrou e Frank Pé.

Tanto "Os trabalhadores do mar" como "A Fera -- vol. 2" estão indicados para o prémio de melhor BD estrangeira editada em Portugal e melhor edição portuguesa de uma BD.

Os Prémios de Banda Desenhada da Amadora são uma iniciativa anual da câmara municipal desta cidade, sendo atribuídos em cinco categorias. O júri deste ano é composto pelo autor Luís Louro, pela especialista em banda desenhada Cristina Alves e por Rui Cartaxo, em representação do município da Amadora.

Os vencedores vão ser anunciados a 18 de outubro, durante a 37.ª edição do festival AmadoraBD, marcado de 15 a 25 daquele mês em vários espaços da cidade, em particular no Parque da Liberdade, onde se concentra grande parte das exposições, sessões de autógrafos e lançamentos editoriais.