Festival da Canção 2026. Já são conhecidos intérpretes e canções

Este ano a apresentação está a cargo de Vasco Palmeirim na primeira semifinal e na final, Filomena Cautela na segunda semifinal e final, e ainda Catarina Maia e Alexandre Guimarães nos três espetáculos.





A primeira semifinal está marcada para 21 de fevereiro, a segunda a 28 de fevereiro e a Grande Final acontece no dia 7 de março.



Há uma novidade: este ano o festival terá lugar nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos.



Entre as novidades desta edição destaca-se a introdução do voto online, disponível pela primeira vez na história do Festival da Canção. O voto poderá ser realizado através do site oficial e terá o mesmo peso e o mesmo custo de um voto telefónico.



Está ainda disponível o podcast oficial do Festival da Canção, “Falar pelos Dois”, com Andreia Rocha e Bernardo Pereira, dedicado aos bastidores, curiosidades e novidades em primeira mão, com convidados especiais.



O Festival da Canção 2026 volta assim a afirmar-se como uma plataforma essencial de criação, encontro e projeção da música portuguesa, reunindo novas vozes e artistas consagrados num palco que continua a evoluir e a dialogar com o seu tempo.

