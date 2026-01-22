Cultura
Festival da Canção 2026. Já são conhecidos intérpretes e canções
O Festival da Canção apresentou, esta quinta-feira, os intérpretes e as canções da edição deste ano.
São 16 canções originais e inéditas, assinadas por autores convidados e por autores selecionados através dos mecanismos de acesso ao concurso.
O momento em que são dadas a conhecer as canções e os intérpretes que as representarão é o arranque oficial do Festival da Canção 2026.
A diversidade artística, estética e geracional volta a ser uma das marcas fortes desta edição, refletida tanto nos nomes dos autores como nos intérpretes e nas propostas musicais agora reveladas.
Este ano a apresentação está a cargo de Vasco Palmeirim na primeira semifinal e na final, Filomena Cautela na segunda semifinal e final, e ainda Catarina Maia e Alexandre Guimarães nos três espetáculos.
A primeira semifinal está marcada para 21 de fevereiro, a segunda a 28 de fevereiro e a Grande Final acontece no dia 7 de março.
Há uma novidade: este ano o festival terá lugar nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos.
Entre as novidades desta edição destaca-se a introdução do voto online, disponível pela primeira vez na história do Festival da Canção. O voto poderá ser realizado através do site oficial e terá o mesmo peso e o mesmo custo de um voto telefónico.
Está ainda disponível o podcast oficial do Festival da Canção, “Falar pelos Dois”, com Andreia Rocha e Bernardo Pereira, dedicado aos bastidores, curiosidades e novidades em primeira mão, com convidados especiais.
O Festival da Canção 2026 volta assim a afirmar-se como uma plataforma essencial de criação, encontro e projeção da música portuguesa, reunindo novas vozes e artistas consagrados num palco que continua a evoluir e a dialogar com o seu tempo.
