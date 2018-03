Festival da Canção. Cláudia Pascoal vence e representa Portugal na Eurovisão

RTP05 Mar, 2018, 00:27 / atualizado em 05 Mar, 2018, 00:41 | Cultura

A música vencedora foi escolhida através da pontuação atribuída pelos júris regionais e pelo público, através do televoto. Tanto a pontuação do júri como a do televoto valem 50 por cento do total. Em caso de empate, a decisão cabia ao público.



A música de Cláudia Pascoal, composta por Isaura, ficou em segundo lugar na votação dos júris regionais, recebendo 10 pontos. O tema foi o mais votado no televoto, tendo recebido 12 pontos.



O tema conseguiu ao todo 22 pontos, a mesma pontuação obtida pela canção “Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada” de Catarina Miranda. Ditam as regras que, em caso de empate, o público é soberano. Cláudia Pascoal sagrou-se assim vencedora do Festival da Canção 2018.



Cláudia Pascoal vai representar Portugal no Festival da Eurovisão que se realiza em Lisboa nos dias 8, 10 e 12 de maio. Enquanto vencedor da última edição, Portugal organiza o espetáculo deste ano e tem acesso direto à final de dia 12 de maio.