Festival de Música da Póvoa de Varzim "entra num novo ciclo" com mudança de diretor

06 Jun, 2019

O certame, que é um dos eventos de música erudita mais antigos do país, realiza-se entre 06 e 28 de julho e, segundo o vice-presidente da autarquia poveira, Luís Diamantino, "vai entrar num novo ciclo".

O primeiro concerto, no dia 07, vai contar com a orquestra Gabrielli Consort & Players, do maestro Paul McCreesh, com um programa dedicado a compositores britânicos, como Benjamin Britten, Vaughan Williams, Charles Stanford, Edward Elgar, Percy Grainger e James MacMillan, e realiza-se um dia depois da habitual conferência de abertura do musicólogo Rui Vieira Nery, que este ano fala sobre "a presença oculta das mulheres compositoras, na história da música ocidental".

Os pianistas António Rosado e Arcadi Volodos, o cravista Mahan Esfahani, a Orquestra de Câmara Alemã e o Quarteto Modigliani, que se estreia no festival, são alguns dos protagonistas do programa que se estende durante o mês de julho, com obras de compositores como Alexandre Delgado, Kevin Puts e Bernd Alois Zimmermann, Heitor Villa-Lobos, Dmitri Shostakovich, Alexander Scriabin, Sergei Rachmaninov e Maurice Ravel, Issac Albéniz, Enrique Granados e Claude Debussy, Tchaikovsky, Brahms, Liszt, Schubert, Beethoven, Haydn, Mozart e Bach.

"Só podemos ter orgulho do passado", disse Luís Diamantino, na apresentação do evento. "Mas vamos aproveitar o presente e com certeza o futuro será mais risonho. O festival terá, agora, o cunho pessoal do Raul da Costa porque um evento como este terá de ser a imagem de quem o dirige", acrescentou.

Ainda assim, o autarca lembrou que as quatro décadas em que festival foi dirigido por João Marques "jamais serão esquecidas".

"Foi um trabalho feito com muita perseverança, dedicação e empenho ao longo de 40 anos. Estou certo que o Raul Costa, um poveiro que todos conhecemos, é a pessoa certa para dar seguimento a este trabalho".

O professor João Marques, diretor artístico e coordenador-geral do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, desde a primeira edição, foi homenageado no fecho da edição de 2018.

Já Raul Costa, pianista de 26 anos, com uma carreira reconhecida a nível internacional, mostrou-se "muito feliz" com este desafio, lembrando uma "ligação de sempre" ao certame.

"Eu `nasci` no festival. Foi a minha primeira escola de música e tive a sorte de a ter porque todos os anos nos trazia a melhor música que existia", disse o novo diretor, agradecendo "o apoio dado por João Marques e por toda comissão executiva do festival".

Esta 41.º edição Festival de Música da Póvoa de Varzim arranca com a habitual conferência de Rui Vieira Nery, a 6 de julho, seguindo-se 15 concertos, até 28 de julho, no Auditório Municipal da Póvoa de Varzim, na Igreja Matriz local e também na Igreja Românica de S. Pedro de Rates.

Do diversificado programa fazem parte as atuações do agrupamento vocal Gabrieli Consort, logo no concerto de abertura, e, nos dias seguintes, apresentações em estreia no nosso país, como a atuação do quarteto de cordas Quatuor Modigliani e do agrupamento de metais Salaputia Brass.

Merecem também destaque as atuações de cravo de Mahan Esfahani, do agrupamento de Jazz Shai Maestro Trio, do pianista português António Rosado e do russo Arcadi Volodos e da violinista Sasha Rozhdestvenski.

Estão também programadas atuações da Orquestra de Câmara de Krasnoyarsk, da Rússia, e da Orquestra Alemã de Câmara.

Além dos concerto e atuações vão realizar-se atividades paralelas como exposições e masterclasses, na Escola de Música da Póvoa de Varzim.

Todos os concertos têm um preço simbólico de cinco euros, podendo ser adquirido um passe para todas a atuações por 40 euros.