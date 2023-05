Festival Imaterial nove dias em Évora

A abertura realiza-se na Sé Catedral de Évora, pelo Huelgas Ensemble, projeto originário da Bélgica, do maestro e investigador Paul van Nevel, com um espetáculo dedicado ao compositor português do século XVI Vicente Lusitano, o primeiro compositor negro com obra publicada a nível mundial, segundo a investigação musicológica atual.O Prémio Imaterial, que distingue ações de promoção e valorização do património cultural imaterial, será entregue no último dia ao antropólogo Paulo Lima, ligado aos processos de classificação do fado, do cante alentejano, da arte chocalheira e da morna, e que coordena a inscrição na UNESCO das bandas filarmónicas portuguesas.O festival, na terceira edição, é uma iniciativa da Câmara de Évora e da Fundação Inatel, tem produção executiva da Gindungo e direção artística do programador Carlos Seixas.