Foto: Imagem promocional - Casa do Artista

"Na minha Casa", é o nome deste festival, que acontece pela primeira vez, e que terá concertos intimistas todas as segundas e terças-feiras à noite, às 9 da noite, até ao dia 4 de fevereiro, no palco do Teatro Armando Cortez, em Lisboa.



As receitas são oferecidas à Casa do Artista.