Festival Poesia à Mesa começa hoje em São João da Madeira

Foto: Poesia à Mesa/DR

A 19.ª edição do Festival de S. João da Madeira (distrito de Aveiro) vai homenagear a poesia de Fernando Assis Pacheco, Mário-Henrique Leiria, Herberto Hélder, Soror Violante do Céu, Andreia C. Faria e Mafalda Veiga.