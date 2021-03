Festival Primavera Sound do Porto adiado para 2022

"É com muita tristeza que comunicamos que, por motivos de força maior, a nona edição do festival Primavera Sound terá lugar entre 9 e 12 de Junho de 2022", refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

A "dolorosa" decisão de adiar novamente a 9.ª edição do festival, foi tomada "devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que, adicionadas às restrições que existem actualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração".

"Apesar de dolorosa, sabemos que é a decisão correcta, especialmente para todos aqueles que têm de planear antecipadamente a sua viagem", afirma a organização, garantindo que manteve "contacto permanente com as autoridades locais e com a Direcção-Geral da Saúde, para explorar possíveis soluções".

A organização considera no entanto que "a nona edição do festival Primavera Sound merece ser celebrada como antigamente e as restrições a nível mundial fazem prever que isso não seja possível ainda este verão, pelo menos não da forma como deve ser vivida a experiência completa do festival".

À semelhança do que aconteceu em 2020, "todos os bilhetes adquiridos para a edição 2020 e 2021 são válidos para a edição 2022, podendo, naturalmente, o portador solicitar o seu reembolso a partir de 01 de Janeiro de 2022", tal como está definido na lei.

O cartaz da 9.ª edição, que para este ano incluía, entre outros, Tyler, The Creator, Gorillaz, Tame Impala e Pavement, será anunciado "até 05 de junho".